»In Kärntner Sprache oder slowenischer Sprache«

Prepričan sem, da ni šlo za namero, a kljub temu se na Koroškem tudi dandanes stalno dogajajo takšni in podobni »spodrsljaji«, kadar gre za drugi deželni jezik – slovenščino. Eden od razlogov, da se je moderatorju državnega medija pripetil ta majhen, a za pripadnike manjšine boleč spodrsljaj, je morda tudi ta, da v šoli verjetno ni slišal veliko o koroških Slovencih in njihovi zgodovini. Več govora je bilo morda o zmagi na plebiscitu ali o tem, da je koroška deželna vlada Slovencem pred plebiscitom obljubila, da bo podpirala njihov kulturni in gospodarski razvoj v enaki meri kot razvoj nemškogovorečih Korošcev – obljuba, ki pa ni bila kaj dosti vredna. Desetletja dolga sistematična diskriminacija slovenskega jezika v deželi je zapustila sledove, ki jih čutimo še danes.