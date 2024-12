Angeli so mame, hčerke, sestre in vnukinje 

Naše junakinje so tokrat same ženske. »Angeli«, ki jih predstavljamo, so mame, hčerke, sestre in vnukinje. Dan za dnem, včasih tudi 24 ur na dan skrbijo za svojega otroka, brata ali mamo. Ti živi »angeli varuhi« pa mnogokrat pozabijo na lastno zdravje, da ne govorimo o prostih dneh ali celo o dopustu.