Ali niso vedeli,kje so?

Na poti proti Peršmanovi domačiji sem razmišljal, kaj me tam čaka. Predstavljal sem si, da gre za kakšno banalnost – morda je kdo prijavil, da ljudje tam kampirajo brez dovoljenja. A resničnost je bila povsem drugačna. Ko sem prispel, je bila rahlo vzpenjajoča se gramozna pot do muzeja blokirana s policijskimi vozili, večjimi kombiji in črnimi limuzinami. Okoli hiše so, povsem pretreseni, stopali udeleženci in udeleženke kampa – se objemali, jokali, si zbegano segali v lase. Se to, kar se v tem trenutku dogaja pri Peršmanu – na tem za koroške Slovence svetem kraju spomina na žrtve nacističnega režima – lahko res dogaja? Verjamem, da so se to spraševali številni udeleženci kampa, pa tudi jaz.



Še posebej, ko je vodja policijske akcije napovedal preiskavo notranjosti Peršmanove domačije in celo zagrozil, da bodo hišo preiskali s policijskim psom. Kričanje, v ozadju ropot policijskega helikopterja, pasje lajanje, prerivanje … Vodja akcije pa pri vhodu v muzej prime za pištolo na pasu.