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Že 30 let društvo Coppla Kaša združuje gorske kmetije

10.9.2026 Železna Kapla Eisenkappel Tomaž Verdev
Pred 30 leti so gorske kmetice in kmetje v gostišču Kupitz v Remšeniku osnovali Copplo Kašo – Društvo gorskih kmetov doline Bele, to pa zaradi skrbi za prihodnost gorskih kmetij v regiji ter prepričanja, da bodo preživele samo z medsebojno pomočjo. Prva predsednica je postala Lisa Miklau iz Lepene, društvo je vodila 15 let, zdaj pa že deset let društvo vodi Robert Kauer, gorski kmet na Stoparjevi domačiji, ki je pri društvu od njegove ustanovitve. To soboto, 12. septembra, od 9. ure naprej društvo vabi na 28. praznik Coppla Kaša. Letošnji praznik poteka pod geslom »30 let Coppla Kaša – Moč kmetic«. 
Gabriel Hribar in Robert Kauer, predsednik Copple Kaše

Na Griesplatzu, trgu pred kapelško občino, se bodo s svojimi produkti na 30 stojnicah predstavljale gorske kmetice in kmetje, rokodelci in rokodelke, društvo Peršman, alpake družine Mattes ter Energetska skupnost Coppla Kaša. Energetsko skupnost Coppla Kaša (kratica CK-EEG) bo na prazniku v soboto med 13. in 15. uro predstavljal Gabriel Hribar. »V tem času dobite odgovore na vprašanja, ki se tičejo podrobnosti o izpeljavi, cenah toka in obračunavanju, poleg tega pa tudi možnost aktivacije cenovno ugodnega električnega toka preko EEG«, je povedal Robert Kauer. Za glasbo na prazniku že vsa leta skrbi Omizje podjunskih muzikantov, za gastronomijo pa družina Klančnik, tudi sama včlanjena v Copplo Kašo. 

Kot pravi Kauer, je ob ustanovitvi društva sodelovalo »10 ali 11 kmetic in kmetov, danes pa je v njem povezanih več kot 60 gorskih kmetic in kmetov iz Bele, Železne Kaple, Lepene, Lobnika, Remšenika, z Obirskega, pa tudi iz Globasnice, Velikovca in z Jezerskega ter Solčave. Pomagamo si s skupnimi stroji za obdelavo lesa in predelavo mesa, platformo za direktno prodajo, napravo za pasterizacijo mošta in prikolico s cisterno, v katero ga polnimo, pa tudi z energetsko skupnostjo Coppla Kaša in čezmejnimi ekskurzijami in predavanji. Že ob ustanovitvi smo bili dvojezična pobuda, sčasoma pa smo postali tudi čezmejna. Med drugim smo leta 2004 izdali turistični in popotniški vodnik po čezmejni pešpoti Coppla Kaša.« Gre za vodnik po mreži krožnih pohodniških poti, ki obiskovalca vodijo neposredno mimo kmetij na obeh straneh meje, včlanjenih v društvo Coppla Kaša. 

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