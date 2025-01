Zahvalil se je pomagačem: Vzreja 200 gosi

Večina gosi v gastronomiji prihaja iz tujine po najnižjih cenah, kjer imajo včasih zelo slabe živinorejske standarde, pripoveduje Krušic in se hkrati zahvaljuje vsem gostilnam, ki kupujejo izdelke pri domačih kmetih in gledajo pri nakupu živil na kvaliteto in regionalnost. Ob koncu sezone je Krušic povabil prijatelje in pomagače v gostilno Lausegger na martinovo gos. Uživali so ob dobri jedi in pijači pod geslom: »Grande Gansl Finale«.