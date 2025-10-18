V vsakem hlebu kruha tiči eno leto

Na Tomažejevi kmetiji v Strpni vasi živijo tri generacije pod eno streho. Starejša kmeta Franc in Marija Tomažej, rojena Gregorič, sta kmetijo leta 2010 predala sinu Marianu in njegovi ženi Danieli, ki se je iz Bilčovsa primožila v Podjuno na Tomažejevo kmetijo. Zakonca imata štiri otroke, stare med 11 in 17 let. Fanta Julian in Valerian sta že vajenca, hčerki Lara in Lea pa še hodita v šolo. Marian in Daniela sta študirala na Dunaju, kjer sta se tudi spoznala. Poleg dela na domači kmetiji je Marian zaposlen na okrajnem glavarstvu kot gozdarski inšpektor, Daniela pa je učiteljica na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. Kljub delu na kmetiji nista opustila svojih poklicev. »Velikokrat sva razmišljala o tem, da bi postala polnopoklicna kmeta. To pa je korak, ki si ga mogoče nisva upala narediti. Če hodiš v službo, dobiš vsak mesec točno plačo, pa je, kar je. Doma na kmetiji pa delaš, se trudiš, pleveš, vse urejaš – pa pride suša in pridelka na polju ne moreš rešiti,« razlaga Marian Tomažej.