V vsakem hlebu kruha tiči eno leto

Na Tomažejevi kmetiji v Strpni vasi živijo tri generacije pod eno streho. Starejša kmeta Franc in Marija Tomažej, rojena Gregorič, sta kmetijo leta 2010 predala sinu Marianu in njegovi ženi Danieli, ki se je iz Bilčovsa primožila v Podjuno na Tomažejevo kmetijo. Zakonca imata štiri otroke, stare med 11 in 17 let. Fanta Julian in Valerian sta že vajenca, hčerki Lara in Lea pa še hodita v šolo. Marian in Daniela sta študirala na Dunaju, kjer sta se tudi spoznala. Poleg dela na domači kmetiji je Marian zaposlen na okrajnem glavarstvu kot gozdarski inšpektor, Daniela pa je učiteljica na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. Kljub delu na kmetiji nista opustila svojih poklicev. »Velikokrat sva razmišljala o tem, da bi postala polnopoklicna kmeta. To pa je korak, ki si ga mogoče nisva upala narediti. Če hodiš v službo, dobiš vsak mesec točno plačo, pa je, kar je. Doma na kmetiji pa delaš, se trudiš, pleveš, vse urejaš – pa pride suša in pridelka na polju ne moreš rešiti,« razlaga Marian Tomažej.
Potem ko sta Marian in Daniela leta 2010 prevzela kmetijo od staršev, se je mlada šestčlanska družina po prenovi in povečanju stanovanjske hiše leta 2014 preselila na kmetijo v Strpno vas. Že Marianova starša sta bolj ali manj kmetovala ekološko, sploh pri pridelavi zelenjave. Na papirju pa sta kmetijo uradno naredila ekološko šele mlada kmetica in kmet. »Popolnoma stojiva za tem – kaj drugega kot ekološko kmetovanje za naju ne pride v poštev. S kmetije se prehranjujemo sami, živila, ki jih pridelujemo, pa nas držijo pri zdravju,« pove Daniela Pečnik, ki dijakom in vsem, ki jih to zanima, z navdušenjem posreduje svoje znanje o zdravi prehrani.
»Če ne delamo ekološko, dolgoročno tudi zemlje in narave – torej tistega, s čimer delamo – ne moremo ohraniti za naslednje generacije,« sta prepričana kmetica in kmet.
Večino živil, ki jih porabijo sami, Tomažejevi pridelujejo na domači kmetiji. Obdelujejo okoli 10 hektarjev zemlje, kjer gojijo žita, krompir, sončnice za olje, razne vrste zelenjave, čebulo, česen in še marsikaj.
»Gledava na to, da je pridelek raznolik, pa tudi pisan, barvit. Pisana zelenjava ima čisto drugo hranilno vrednost kot pa standardna, ker vsaka barva prinese dodatne snovi, ki so pozitivne za človeško telo,« razlaga Daniela Pečnik. Poleg tega je pisana zelenjava tudi lepša na pogled, doda z nasmehom. Živine Tomažejevi nimajo. Vir beljakovin je doma pridelana leča, meso pa dobijo od drugih ekoloških kmetov in ga zamenjajo z lastnimi pridelki. »Na naših poljih raste precej različnih vrst – ogromnih količin nimava od nobene,« razlaga Marian Tomažej in dodaja, da kvantiteta ni na prvem mestu. Na primer rž, piro in ajdo doma zmeljejo in iz moke pečejo kruh ter izdelujejo testenine. Poleg kruha, ki ga peče Daniela, je pomemben pridelek kmetije tudi krompir. »Kruh me zelo fascinira, ker v kruhu tiči celo leto – sonce, suša, vse, kar je šlo čez polje – plus delo kmeta oziroma tistega, ki kruh peče. Vsa ta energija je v bistvu v kruhu,« pravi Daniela Pečnik.
Ta kruh, krompir in druge pridelke prodajajo od doma, vsakih štirinajst dni pa Marian obišče kmečko tržnico v Wolfsbergu. Oba opažata, da so ekstremni vremenski pojavi vedno pogostejši – suše, poplave ali močan veter, ki dodatno izsuši zemljo. Velik problem so tudi dnevi z ekstremno vročino, ki je rastline ne prenesejo.
Za zdaj še nekako gre, a kot kažejo spremembe podnebja v zadnjih letih, pridelava zelenjave brez namakanja pri nas kmalu ne bo več mogoča. Biokmetje v Avstriji zelo trpijo zaradi zmeraj večje birokracije, pravita. Prepričana sta tudi, da pri nas v Avstriji ni dovolj zavedanja o tem, kakšno vrednoto ima živilo. Tudi zato, ker vedno manj ljudi ve, kako živilo nastane in koliko dela je vloženega vanj.
