Trikrat zlato za globaške salame

Pri ocenjevanju sta dobila kar tri zlate medalje, namreč za salamo iz divjega prašiča, za gamsovo salamo in za jelenovo salamo, za medvedovo salamo sta dobila srebrno medaljo. Del mesa pridobita z lovom, del od sosedov. Medvedovo meso pa dobavljata iz Slovenije. »Delamo čisto po družinskem receptu, nič kemikalij, nič drugega,« pravi Kordež. Največ točk od vseh salam je dobila njuna jelenova salame, ki je dobila 54,70 od možnih 60 točk.