Tomažejevi prejeli nagrado za biotsko raznovrstnost

Nagrado »Zlata Apis« podeljuje zasebna fundacija Kärntner Sparkasse., z njo pa spodbuja trajnostne in okolju prijazne projekte ter pobude za ohranjanje biotske raznovrstnosti na Koroškem. Daniela Pečnik in Marian Tomažej z družino vodita ekološko kmetijo Naturhof Tomažej – Saat & Tat, na kateri se ukvarjajo z raznoliko pridelavo in neposredno prodajo domačih izdelkov. Pridelujejo žita, krompir, zelenjavo, solate, zelišča in še bi lahko naštevali. Med njihovimi izdelki so tudi domače sončnično olje, kruh z drožmi, testenine ter različni izdelki iz zelišč in zelenjave. Posebno pozornost namenjajo ohranjanju pestrosti sort in kakovosti doma pridelane hrane.
Organizatorji natečaja »Die Goldene Apis« so zapisal, da so Tomažejevi tretjo nagrado prejeli »za celosten in praktičen pristop, ki povezuje skrb za tla, vodo, drevesa in kmetijske površine. Z zasaditvijo hrastov, stalno pokritostjo tal, uporabo zastirke, varčnim kapljičnim namakanjem in prilagojenim kolobarjenjem izboljšujejo rodovitnost tal, varujejo vodne vire in ustvarjajo nove življenjske prostore. Njihov projekt je zgleden primer povezovanja kmetijstva, prilagajanja podnebnim spremembam in ohranjanja biotske raznovrstnosti.«
Daniela Pečnik: »Najin cilj je, da vodo uporabljava učinkovito in v čim manjših količinah,« je pojasnila. Tomažejevi polja prekrivajo z zastirko, na potrebnih površinah uporabljajo kapljično namakanje, vodo pa zbirajo s streh in shranjujejo v zbiralnikih. Za namakanje uporabljajo gravitacijski sistem, zato ne potrebujejo črpalk ali dodatne energije. Pomemben del njihovega pristopa je tudi agrogozdarstvo. »Nasadili smo grmovnice in drevesa, ki zagotavljajo senco ter ustvarjajo ugodnejšo mikroklimo. Kot poudarja Pečnik, brez namakanja v sedanjih podnebnih razmerah pridelava zelenjave ne bi bila več mogoča, zato zalivajo tam, kjer je to potrebno. Slavnostna podelitev nagrad je bila že oktobra 2026. Nagrade so podelili v petih kategorijah.
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