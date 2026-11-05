Tomažejevi prejeli nagrado za biotsko raznovrstnost

Daniela Pečnik: »Najin cilj je, da vodo uporabljava učinkovito in v čim manjših količinah,« je pojasnila. Tomažejevi polja prekrivajo z zastirko, na potrebnih površinah uporabljajo kapljično namakanje, vodo pa zbirajo s streh in shranjujejo v zbiralnikih. Za namakanje uporabljajo gravitacijski sistem, zato ne potrebujejo črpalk ali dodatne energije. Pomemben del njihovega pristopa je tudi agrogozdarstvo. »Nasadili smo grmovnice in drevesa, ki zagotavljajo senco ter ustvarjajo ugodnejšo mikroklimo. Kot poudarja Pečnik, brez namakanja v sedanjih podnebnih razmerah pridelava zelenjave ne bi bila več mogoča, zato zalivajo tam, kjer je to potrebno. Slavnostna podelitev nagrad je bila že oktobra 2026. Nagrade so podelili v petih kategorijah.