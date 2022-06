Po Koroškem je minuli teden večkrat pustošila toča, kar trikrat pa je toča, ki naj bi presegla debelino 5 centimetrov pustošila v Velikovcu in še posebej v kmetijstvu povzročila veliko gmotno škodo.

Hannes Rutter s kmetije pri Donišu v Orlači vasi pri Velikovcu pravi, da je od 50 hektarjev obdelovalne površine 70 odstotkov uničenih. Medtem ko je ječmen popolnoma uničen, pogovorno bi lahko rekli totalka in na bilkah ne najdeš več enega ječmenovega zrna, se pri koruzi giblje škoda med 50 in 90 odstotkov. Tudi trava je začela gniti. Rutter porabi ves pridelek s polj za prašičerejo in govedorejo na kmetiji. Večina gre za 600 pitancev in 50 svinj dojilj. Zdaj bo moral večino krme za živali dokupiti. Vse površine kmetije pri Donišu so zavarovane proti toči, saj imajo v okolici Velikovca redno neurja s točo. Njegova polja so porazdeljena po vsej občini Velikovec, tako da toča ponavadi ne prizadene vseh polj. Takšno škodo kot letos pa ta povzroči le vsakih 20 let, pravi Rutter, ki je bil lani kandidat na listi SJK za volitve v kmetijsko zbornico.

Ječmen brez zrn

Preglavice mu delajo trenutno ne le visoke cene za žito in koruzo na svetovnem trgu, temveč tudi vprašanje, kako visoka bo odškodnina s strani zavarovalnice. Ni še znano, ali bo ta plačala samo 250 evrov za ponovno setev ali znatno višjo vsoto, s katero bo Rutter lahko vsaj delno plačal žito in koruzo, ki ju bo moral kupiti. S trenutnimi cenami bo plačal za deset ton koruze, ki jih po navadi pridela na enem hektarju, več kot 2700 evrov.

Rutter je takoj ukrepal, kupil je ječmen, ki še raste, od soseda in pri svaku kupil slamo. Razmišlja o tem, da bi ponovno posadil koruzo ali sojo. Koruzno seme je že kupil, čeprav ne ve, ali ga bo potreboval, saj ne ve, kakšna bo odškodnina. Dodatni problem pa je, da zaradi predpisov Evropske unije Rutter pred 15. junijem ne sme podorati oz. na novo posejati svojih površin, tudi glede tega se je že obrnil na zbornico. Čeprav je škoda že ocenjena, še čaka na smernice zavarovalnice glede nadaljnjih postopkov. Vrh koroške kmetijske politike se je prišel na lice mesta samo slikat, govoriti pa nisi mogel z nobenim, obžaluje Rutter, ki je mnenja, da bi tudi dežela morala priskočiti na pomoč. Za bodoče želi, da bi postopki potekali hitreje in bi tako lahko kmet preprečil še večjo škodo, saj je takšna toča lahko usodna za kmetijo te velikosti. So dobre in slabe letine, s takšno škodo pa ne moreš računati, pravi.