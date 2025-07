Suša na Koroškem: Je pričakovani dež prišel prepozno?

V okraju Velikovec je bilo po podatkih Österreichische Hagelversicherung med 21. majem in 1. junijem 90 % manj dežja kot običajno v tem obdobju. Zaradi tega je pričakovati izpad pridelka koruze, soje, prosa, krompirja in na travnikih. Kot primer navajajo Globasnico, kjer je bilo letos med 25. majem in 5. julijem kar 85 % manj padavin kot v primerjalnem obdobju zadnjih desetih let. Bo prišlo tudi do popolnih izgub zaradi suše? »Zimski ječmen in zimska pšenica sta sušo zelo dobro prestala, saj je bil razvoj vegetacije v času suše že zaključen. Ob izredno velikem pomanjkanju padavin je lahko oblikovanje zrn nekoliko slabše, predvsem pri zimski pšenici. V določenih območjih lahko pride do popolnega izpada pridelka pri koruzi in soji – dokončna ocena pa bo mogoča šele tik pred žetvijo septembra,« pojasnjuje Gernig. Med 80 in 120 evrov na leto stane zavarovanje enega hektarja koruze proti toči in suši, stroški pridelave enega hektarja konvencionalne koruze znašajo med 1100 in 1200 evrov. Zavarovalnica pri koruzi poravna največ do 1900 evrov, dodaja Gernig.