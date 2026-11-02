Štirje mandati in predstojništvo za SJK

Volitve v kmetijsko zbornico so prinesle spremembe predvsem med manjšimi frakcijami in v korist svobodnjakov. Najmočnejša stranka ostaja Bauernbund s 47,1 % glasu (2021: 46,3 %), ki bo še naprej imel 18 mandatov v 36-članski koroški kmetijski zbornici. Največ so pridobili svobodnjaki, ki so osvojili 26,2 % glasu (2021: 20,5 %) in bodo imeli deset mandatov (2021: sedem). Socialdemokratski kmetje so z 8,5 % glasu (2021: 10,9 %) izgubili en mandat in bodo imeli tri (2021: štiri). Lista Heima Urbasa je osvojila 4,71 % glasu in bo imela en mandat (2021: dva). Zeleni so prejeli 2,6 % glasu (2021: 4,6 %) in v zbornici ne bodo več zastopani. »Žal nismo dosegli svojega cilja, saj v prihodnje ne bomo več zastopani v skupščini,« je povedal glavni kandidat Zelenih Karlheinz Gigler. Delež glasov sta povečala le Bauernbund (+0,84 odstotne točke) in svobodnjaki (+5,62 odstotne točke). SJK je na letošnjih volitvah izgubila 170 glasov, na volitvah leta 2021 pa 502. Četrti mandat SJK je zagotovljen s prednostjo 104 glasov.
SJK bo še naprej zastopana v predstojništvu kmetijske zbornice. V sedemčlanskem organu bo imel Bauernbund štiri sedeže, svobodnjaki dva, SJK pa enega. V okraju Velikovec je SJK ostala najmočnejša frakcija (37,48 %), v vseh drugih okrajih pa je največ glasov prejel Bauernbund. Kar 86,7 % glasov SJK (2.109) prihaja iz treh okrajev: Velikovec, Celovec-dežela in Beljak-dežela. V preostalih sedmih koroških okrajih je SJK prejela le 323 glasov. Najmočnejša je bila v občinah Pliberk, Dobrla vas, Železna Kapla, Bistrica pri Pliberku, Globasnica, Škocjan, Borovlje, Bilčovs, Sele, Rožek in Šentjakob v Rožu.
V primerjavi z volitvami leta 2021 se je zmanjšalo tako število volilnih upravičencev kot tudi število oddanih veljavnih glasov. Volilnih upravičencev je bilo 61.846 (2021: 62.523), veljavnih glasov pa 22.249 (2021: 22.309). Volilna udeležba se je kljub temu nekoliko povečala, in sicer na 36,34 % (2021: 36,02 %). SJK bodo v kmetijski zbornici zastopali Marjan Čik, Franc -Jožef Smrtnik, Franc Baumgartner in Hannes Paulitsch. Slednji je novinec med zborničnimi svetniki SJK in kmetuje v Hodišah. Četrti zbornični svetnik SJK je bil doslej Štefan Domej, ki je bil član kmetijske zbornice vse od leta 1986.
Z volilnim rezultatom smo zadovoljni, saj smo dosegli zastavljene cilje: ohranili smo štiri mandate, tretje mesto in zastopanost v predstojništvu kmetijske zbornice. Kljub temu bomo morali v prihodnje delovati še bolj strateško in analitično ter okrepiti organizacijsko infrastrukturo. Ponosen sem na zavzetost naše ekipe, ki je bila dejavna po vsej Koroški in je volivce nagovarjala s pravimi temami. Rezultat vidimo kot dobro izhodišče za nadaljnje delo in krepitev SJK tudi zunaj naših tradicionalnih območij.
Z volilnim rezultatom sem zelo zadovoljen. Da smo brez prave organizacijske strukture ohranili štiri mandate in mesto v predstojništvu, je izjemen uspeh. Zahvaljujem se vsem, ki so se zavzeto vključili v volilno kampanjo. Tudi sam sem bil tri tedne skoraj neprestano na terenu. Najpomembnejše je, da smo ohranili mesto v predstojništvu, saj lahko tam neposredno sodelujemo pri odločanju in več dosežemo.
Z volilnim rezultatom sem zadovoljen, čeprav sem pričakoval nekoliko več. Četrti mandat smo imeli dobro zagotovljen. Nagovarjati moramo širši krog volivcev, ne le Slovencev. Le tako bomo lahko v prihodnje dosegli boljše rezultate. Uspeh svobodnjakov pa je del splošnega političnega trenda.
Pričakoval sem en mandat več, saj smo bili med volilno kampanjo zelo dejavni in smo naleteli na pozitiven odziv. Žal je veliko ljudi ostalo doma in se volitev ni udeležilo. Kljub temu moramo biti z rezultatom zadovoljni. Svojo novo funkcijo vidim kot veliko odgovornost. Pomembno bo prisluhniti ljudem, jim pomagati pri njihovih težavah in pridobiti tudi tiste, ki se volitev niso udeležili. Že zdaj moramo začeti delati za naslednje volitve.
Upal sem na peti mandat, vendar smo lahko zadovoljni, da smo ohranili štiri mandate in sedež v predstojništvu, kjer bomo lahko še naprej soodločali. Volilna kampanja v Velikovcu je bila zelo zahtevna. Svobodnjaki so bili izredno dejavni. Tudi sam sem veliko časa namenil mobiliziranju volivcev, vendar nam številnih ni uspelo prepričati, da bi se udeležili volitev. Kljub temu sem z rezultatom glede na okoliščine zadovoljen in bom še naprej dejaven v SJK.
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