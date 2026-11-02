Štirje mandati in predstojništvo za SJK

Volitve v kmetijsko zbornico so prinesle spremembe predvsem med manjšimi frakcijami in v korist svobodnjakov. Najmočnejša stranka ostaja Bauernbund s 47,1 % glasu (2021: 46,3 %), ki bo še naprej imel 18 mandatov v 36-članski koroški kmetijski zbornici. Največ so pridobili svobodnjaki, ki so osvojili 26,2 % glasu (2021: 20,5 %) in bodo imeli deset mandatov (2021: sedem). Socialdemokratski kmetje so z 8,5 % glasu (2021: 10,9 %) izgubili en mandat in bodo imeli tri (2021: štiri). Lista Heima Urbasa je osvojila 4,71 % glasu in bo imela en mandat (2021: dva). Zeleni so prejeli 2,6 % glasu (2021: 4,6 %) in v zbornici ne bodo več zastopani. »Žal nismo dosegli svojega cilja, saj v prihodnje ne bomo več zastopani v skupščini,« je povedal glavni kandidat Zelenih Karlheinz Gigler. Delež glasov sta povečala le Bauernbund (+0,84 odstotne točke) in svobodnjaki (+5,62 odstotne točke). SJK je na letošnjih volitvah izgubila 170 glasov, na volitvah leta 2021 pa 502. Četrti mandat SJK je zagotovljen s prednostjo 104 glasov.