Ko zmanjka argumentov, prične predsednik kmetijske zbornice Mössler taktizirati. Za uveljavitev slovenščine noče biti pristojen in formalno pristojnost poriva deželni vladi.

Oktobra 2020 je SJK v zbornici vložila predlog za tedensko dvojezično stran v časopisu zbornice Kärntner Bauer. Presenetljivo so na občnem zboru zbornice predlog podprli tudi po en svetnik Bauernbunda in Zelenih ter trije socialdemokrati.

Toda navsezadnje je občni zbor z 19 proti 11 glasovom predlog SJK odklonil in ga delegiral v predstojništvo, kjer so ga potem Bauernbund, SP in FP odklonili. Kot utemeljitev so zapisali, da je za uveljavitev pravic koroških Slovencev pristojna deželna vlada in ne kmetijska zbornica.

SJK se ni vdala in je nato decembra vložila nov predlog, v katerem predlaga vsem 36 svetnikom, naj sprejmejo nov sklep, v katerem bi pozvali deželno vlado, da naj spremeni zakon o kmetijski zbornici in slovenščino pripusti kot uradni jezik.

Predlog SJK v originalu: »Občni zbor kmetijske zbornice poziva koroško deželno vlado, naj preveri zakon o kmetijski zbornici v tem smislu, v kateri obliki je mogoče uveljaviti pravice slovenske narodne skupnosti v kmetijski zbornici«.

Predstojništvo kmetijske zbornice v letu 2021 še ni zasedalo, tako da predlog SJK še čaka na obravnavo. Svetnik SJK Štefan Domej je predlog vsebinsko pripravil in pričakuje, da se frakcije zavedajo svoje odgovornosti in naredijo vsaj ta minimalni korak in predlog SJK res prepustijo deželni vladi.

Načelno pa Domej ne razume šefa Bauernbunda Johanna Mösslerja, ki se glede slovenščine sploh ni pripravljen premakniti. Domej: »Koga bi bolela ena sama slovenska stran v Kärntner Bauer? Nobenega, zbornica pa bi pokazala, da ceni in spoštuje tudi slovenske kmete«.

Domej je v svojem govoru spomnil Bauernbund na to, da so na ustanovnem občnem zboru Bauernbunda 2. marca 1886 v Šentpetru pri Grabštanju morali celoten občni zbor prevajati v slovenščino, sicer bi mu večina kmetov ne mogla slediti. Domej: »114 let po ustanovitvi pa Bauernbund noče nič noče več vedeti o slovenščini. Pred 100 leti je tudi dežela Koroška po plebiscitu še enkrat obljubila enakopravnost deželanom obeh narodnih skupnosti. V kmetijski zbornici žal ni tako, pa čeprav ima SJK štiri izvoljene svetnike.

Na minulem občnem zboru se je javil k besedi tudi predstavnik zelenih kmetov Reinhard Stückler in poudaril, da je že zdavnaj čas zrel, da se zbornica odpre glede slovenščine.

Iz Bauernbunda se sliši, da se predsednik Mössler menda boji naslednjih kmečkih volitev novembra letos. Boji se, da bi mu nacionalni glasovi zbežali k svobodnjakom, če bi dovolil slovensko stran v Kärntner Bauer.

Dejanski obraz predsednika Mösslerja pa se bo pokazal zdaj, ko bo predstojništvo odločalo o minimalnem kompromisu, se pravi o delegiranju vprašanja slovenščine deželni vladi.