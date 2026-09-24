SJK z novimi obrazi na volitve v kmetijsko zbornico

»Privolilnih izjav imamo nad 100, kar je historično število, uradno smo lahko javili 72 kandidatov. Med njimi je mnogo mladih kmetov, ki se borijo za obstoj kmetij,« pravi Marjan Čik. Marca 2026 si je Čik želel žensko in koga iz mlajše generacije med prvimi petimi kandidati. »Šesto mesto je uspelo. Kerstin Mlinar, ki je šesta, sodeluje pri vseh naših sestanikih. Seveda bi želel več žensk na volilnem seznamu SJK,« ugotavlja Čik. Na vprašanje, zakaj naj bi se kmetje in kmetice odločile za SJK in ne za eno od ostalih strank, Čik odgovarja: »SJK se je vedno zavzemala za živinorejo, podporo majhnim kmetijam in zmanjševanje birokracije. Poleg kritike je ponujala konkretne alternativne rešitve ter se odločno odzivala na težave v prašičereji, govedoreji, reji drobnice in poljedelstvu.«