SJK z novimi obrazi na volitve v kmetijsko zbornico

Marca 2026 je bil Marjan Čik na predvolilnem zborovanju izvoljen za glavnega kandidata SJK za volitve v kmetijsko zbornico. Navzoči kmetje in kmetice so Čiku dali možnost, da odloča o prvih petih mestih volilnega seznama. V petek, 18. septembra, je Čik oddal volilni seznam: na drugem mestu Čiku sledi Franc Jožef Smrtnik, tretji je Franc Baumgartner, četrti Hannes Paulitsch iz Hodiš, peti pa Hannes Rutter iz Velikovca. »Hannes Paulitsch je uspešen kmet in podjetnik, ki je vsestransko aktiven. Doslej ni kandidiral za SJK. S tem smo se odprli proti Vrbskem jezeru.«
Leta 2021 je SJK osvojila štiri mandate: Marjan Čik, FrancJožef Smrtnik, Marinka Mader-Tschertou in Štefan Domej. Kar dva svetnika, ki sta bila leta 2021 izvoljena v kmetijsko zbornico, zdaj nista več med 72 kandidati SJK: Domej in Mader-Tschertou. Že v začetku leta 2023 je Franc Baumgartner nasledil Marinko Mader-Tschertou kot zbornični svetnik. Da Domeju, ki je od leta 1986 osemkrat nastopil za SJK na volitvah za kmetijsko zbornico, ne bo več pripadalo mesto med prvimi petimi, je postalo jasno na predvolilnem zborovanju marca 2026. »Veselim se, da nas Štefan Domej aktivno podpira s podpisom podporne izjave,« pravi Čik.
»Privolilnih izjav imamo nad 100, kar je historično število, uradno smo lahko javili 72 kandidatov. Med njimi je mnogo mladih kmetov, ki se borijo za obstoj kmetij,« pravi Marjan Čik. Marca 2026 si je Čik želel žensko in koga iz mlajše generacije med prvimi petimi kandidati. »Šesto mesto je uspelo. Kerstin Mlinar, ki je šesta, sodeluje pri vseh naših sestanikih. Seveda bi želel več žensk na volilnem seznamu SJK,« ugotavlja Čik. Na vprašanje, zakaj naj bi se kmetje in kmetice odločile za SJK in ne za eno od ostalih strank, Čik odgovarja: »SJK se je vedno zavzemala za živinorejo, podporo majhnim kmetijam in zmanjševanje birokracije. Poleg kritike je ponujala konkretne alternativne rešitve ter se odločno odzivala na težave v prašičereji, govedoreji, reji drobnice in poljedelstvu.«
Na vprašanje, kako je z upoštevanjem slovenščine v kmetijski zbornici, Čik odgovarja, da v kmetijski zbornici nikoli niso imeli takšnih težav, kot jih je imel Franc Jožef Smrtnik v deželnem zboru, ko je ta zaradi petih slovenskih besed dobil opomin. Kot velik uspeh zadnje mandatne dobe pa Čik vidi svetovalno službo za slovensko govoreče kmete, ki jo opravlja Marinka Mader-Tschertou.
Volilni cilj je za Čika jasen: SJK hoče braniti mesto v predstojništvu kmetijske zbornice. »Izkušnje so pokazale, da je mesto v predstojništvo nujno, da lahko soodločaš in imaš politično težo. Seveda pa je želja, da bi osvojili še peti, šesti in sedmi mandat.« Čik govori o dobrem vzdušju med volilci. Ne taji pa, da je vedno manj slovensko govorečih med njimi. »Moramo biti realisti, da je slovensko govorečih ljudi na južnem Koroškem vedno manj, zato se tudi odpiramo na ostali del Koroške.«
Na volitvah 2016 je bilo oddanih še 28.687 glasov, leta 2021 le še 22.309. Tudi SJK je leta 2021 izgubila na glasovih (–502), a v relaciji ne v tolikšni meri kakor Bauernbund, socialdemokrati in svobodnjaški kmetje. Že od leta 2016 ima SJK štiri mandate v 36-članski zbornici (volitve 2021: Bauernbund 18, Svobodnjaki 7, SJK 4, SPÖ kmetice in kmetje 4, Zeleni 1, lista Heimo Urbas 2). Od leta 2021 pa je SJK prvič zastopana v sedemčlanskem predstojništvu zbornice (Bauernbund 4, SJK 1, Svobodnjaki 1, SPÖ 1). Čik ugotavlja, da je bilo dobro, da Bauernbund ni imel več večine v občnem zboru, čeprav jo je imel v predstojništvu še vedno. Pravi, da je bilo sodelovanje v zbornici historično dobro. Dodaja, da kot politik noče samo kritizirati in biti opozicija, temveč zmeraj tudi pokazati, kako se lahko stvari naredi bolje.
1. Marjan Čik, 2. Franc Jožef Smrtnik, 3. Franc Baumgartner, 4. Hannes Paulitsch, 5. Hannes Rutter, 6. Kerstin Mlinar, 7. Danijel Olip, 8. Mirijam Gallob, 9. Thomas Orasche, 10. Peter Janežič, 11. Marko Trampusch, 12. Andreas Kügler, 13. Jaka Dovjak, 14. Benjamin Franz Božič, 15. Julija Grilc-Kokovica, 16. Daniel Urank, 17. Milan Hribernig, 18. Tomi Partl, 19. Folti Waldhauser, 20. Marija Olip. Na predvolilni dan, 16. oktobra, lahko med 10. in 12. uro volite na občinah. Vsi kandidati SJK: novice.at/sjk26
V Hodišah vodim družinsko kmetijo, ki obsega okoli 130 hektarjev. Ukvarjamo se z govedorejo in rejo koz. Imamo 50 vodnih bivolov. Od doma prodajamo meso, salame, jajca, jabolčni sok in mošt. Poleg kmetovanja imam podjetje za sečnjo lesa in vzdrževanje objektov. Kmetovanje je moja strast in kljub zahtevnemu delu želim kmetijo še razvijati. Zdaj se želimo posvetiti še predelavi sadja. Doma pomaga cela družina, moja žena sede tudi za volan traktorja, pomagata pa tudi že moja sinova. Največjo težavo vidim v pretirani birokraciji in sistemu subvencij: kmetijski proizvodi bi morali imeti pošteno ceno, potem ne bi potrebovali javnih podpor. Doraščal sem dvojezično. Ko kdo govori slovensko, vse razumem, sam pa govorim slovensko le redko. Slovenščina je bila vedno del mene in z leti prihaja vse bolj do izraza.
Želim biti povezovalni člen med mladimi kmeti in starejšimi. Mladi imajo drugačne ideje in včasih teže najdejo skupni jezik s starejšimi. Imam dva otroka, delam pri davčnem svetovalcu in sodelujem na domači kmetiji. Ukvarjamo se predvsem z ekološko rejo krav dojilj in ovc ter s poljedelstvom. Pomembno se mi zdi, da se ljudje ponovno začnejo zavedati, od kod prihaja njihova hrana ter da cenijo domače kmetijstvo in njegove pridelke. Kmetijstvo me je zmeraj zanimalo in sem vesela, da sem se poročila na kmetijo. Ni vedno preprosto usklajevati službe, družine in dela na kmetiji. Moja otroka sta stara dve leti in štiri leta, zato trenutno tudi ne morem v tolikšni meri pomagati pri delu na kmetiji.
Imam gorsko kmetijo in se ukvarjam z rejo krav dojilj. Kmetija obsega 58 hektarjev, od tega je sedem hektarjev travnikov, preostalo pa je gozd. Lani sem prevzel kmetijo. Ker sem kot tesar zaposlen za polni delovni čas, mi pri delu veliko pomagata starša. V kmetijski politiki me moti, da se na male kmete prepogosto pozablja. Motijo me tudi birokracija in številni predpisi, ki kmetom otežujejo delo. Mnogi me poznajo tudi s televizije, kjer sem sodeloval v oddaji »Bauer sucht Frau«.
Ob 30-urni zaposlitvi skrbim za kmetijo, kjer se ukvarjamo z rejo krav dojilj, pridelavo krompirja in gozdarstvom. Kmetujem, ker želim ohraniti, kar so ustvarili naši predniki, ter svojemu štiriletnemu sinu približati življenje in delo na kmetiji. Pomembno se mi zdi tudi pokazati, da lahko ženske uspešno vodimo kmetijo ter usklajujemo kmetovanje, službo in družino. Pri tem mi veliko pomenita podpora staršev in vera v Boga, ki mi daje moč in oporo.
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