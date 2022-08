Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v sredo, 25. avgusta, sestal s predstavniki koordinacije AGRASLOMAK iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Na srečanju, ki se je odvilo v okviru 60. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni, sta se skupaj z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko seznanila z delovanjem, aktivnostmi in izzivi, s katerimi se soočajo slovenske kmetijske strukture v vseh štirih zamejstvih. Minister Arčon: »Kmetijska dejavnost Slovencev v zamejstvu je izrednega pomena za ohranjanje slovenskega jezika in identitete ter prenašanja stoletnih tradicij in vrednot na mlajše rodove.« Predstavniki SJK Marjan Čik, Štefan Domej in Marinka Mader-Tschertou so ministroma predstavili svojo dejavnost, prav tako slovenski kmetje iz Italije, Madžarske in Hrvaške. Zbornični svetnik Štefan Domej: »Posebej sem poudaril, da so kmetje ohranjevalci slovenske besede in kulture na celotnem območju, kjer se danes govori slovensko. Ministra sta bila dokaj zainteresirana in bosta kmalu prišla na obisk na Koroško.«