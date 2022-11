Kmetija pri Rupiju v Velinji vasi je bila v preteklosti znana predvsem po domačih dobrotah iz svinjskega in govejega mesa, zadnja tri leta pa se pri Krušicevih dobijo tudi gosi iz reje na prostem. Rupijevo kmetijo je od očeta Franca prevzel Dominik Krušic.

Od 140-glave jate gosk je ob našem obisku pri Rupiju ostalo kakih 50 živali, pri čemer jih je bilo 40 že rezerviranih. Dominik Krušic je z rejo gosi začel leta 2020, načrte pa je začel kovati že leto pred tem. Prve gosi, jato 20 živali, je kupil predvsem zato, ker so ob domačiji travniki, ki jih je težko kositi in jih gosi hitro popasejo. Leta 2021 je bilo pri Rupiju že 90 gosk, letos pa kot rečeno 140. Gosi Dominik Krušic kupi v začetku maja, ko so stare en dan, nato pa pri Rupiju preživijo pol leta pred zakolom; Martinovega oziroma 11. novembra ni preživela še nobena od Rupijevih gosk.

Kupci pri Rupiju dobijo zaklane in očiščene sveže goske, primerne za peko v peči. Pri peki gosi doma Dominik Krušic poudarja, da naj ne pretiravamo s temperaturo, pri zelo mastnih goseh pa sproti pobiramo okusno in dragoceno gosjo mast, ki jo lahko kasneje porabimo za omake ali cvrtje. »Lahko rečem, da je počasi ob nizki temperaturi vsekakor bolje od kratkega pečenja pri visoki temperaturi,« pravi Dominik.

Dominik Krušic je zaposlen pri Deželni kontrolni službi za mlekarne in certifikat AMA. Pri certificiranju preverja kmetije, običajno pa ga njegova služba vodi do kmetov pri jutranji in večerni molži, kjer zbira vzorce mleka, ki gredo nato na mikrobiološko testiranje v deželni laboratorij. Na vprašanje, ali ima z gosmi veliko dela, odgovarja pritrdilno, »ker smo v sredini vasi, in če je vrt pri kmetiji že popasen, jih je treba vsako jutro iz hleva, kjer prespijo, voditi malo izven vasi na drug travnik«. Mladiči pa potrebujejo toploto, ki jim je zagotovljena v hlevu. Preden se znoči, Dominik jato usmeri v hlev, kjer imajo gosi steljo in prenočišče, zjutraj pa jih pred službo zopet povede na travnik. Poleg travniške paše Rupijeve gosi uživajo v doma pridelanih žitih. Kupci gosi k Rupiju prihajajo od Ljubljane do Dunaja, največ pa jih pokupijo domači gostilničarji.