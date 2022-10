Prvič v zgodovini izhajanja tednika in glasila kmetijske zbornice »Kärntner Bauer« je v izdaji, ki je izšla danes, 28. oktobra, objavljena stran v slovenščini.

Gre za prispevek zborničnega svetnika Štefana Domeja, v katerem obravnava jezikovno raznolikost in interesno zastopstvo južnokoroških kmetic in kmetov. Naslov tega prispevka je »Slovenščina je koroško bogastvo«. Domej v članku med drugim ugotavlja, da »bi bila naloga kmetijske zbornice, da prispeva svoj prispevek k ohranjanju jezika.« Spomnil je tudi na dejstvo, da je ustanovni zbor Bauernbunda leta 1886 pri Grabštanju potekal nemško in slovensko.

Na naslovnici atualne izdaje glasila »Kärntner Bauer« je videti skupinsko sliko predstojništva, frakcije SJK in Štefana Domeja, ki je že 36 let aktiven kot zbornični svetnik in s tem trenutno najbolj izkušen zastopnik v kmečkem parlamentu. Nadalje je na naslovnici zapisano, da kot znak spoštovanja za to dolgoletno delo ob avstrijskem državnem prazniku objavljajo članek v slovenščini in nemščini.

Domej se s frakcijo »Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov« že dolgo zavzema za to, da bi svoje mesto v glasilu »Kärntner Bauer« imel tudi slovenski jezik, kar je zdaj uspelo.

Kakor so zapisali kolegi slovenskega sporeda ORF, je slovenski strani v kmečkem glasilu botrovala izgubljena stava predsednika kmetijske zbornice Siegfrieda Huberja. Ta je Domeju na letošnjem globaškem Farantu zagotovil slovensko stran tedaj, če bo Domej na naslednji občni zbor kmetijske zbornice prišel s koroškim gvantom. »Tega sem se jaz držal, šel sem v to kupčijo in dobil to stran, kar je zgodovinski trenutek. Seveda pa pravijo, to je samo enkrat in da naj si Domej ne misli, da bo to zdaj tedensko,« je Domej povedal za ORF in dodal, da se bodo v tej zadevi »konstruktivno pogajali naprej, da bi prišli z mrtve točke.«

Po lastnih podatkih ima glasilo »Kärntner Bauer« naklado 20.000 izvodov in 100.000 bralcev.