Predsednik Kmetijske zbornice Žveglič (levo), škof Jože Marketz in Stefan Domej (4. in 5. z leve) in slovenski kmetje in kmetice v nošah

9. oktober je bil zgodovinski dan, po škofu Slomšku (1800–1862) je prvi slovenskogovoreči škof s Koroškega maševal v Sloveniji.

Srečanje, 19. po vrsti, se je 9. oktobra začelo v cerkvi sv. Martina na Ponikvi, kjer je ob somaševanju duhovnikov sveto mašo daroval krški škof msgr. Jože Marketz. Prišlo je 1000 slovenskih kmetic in kmetov. Ob 14. uri je sledilo druženje s slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo.

Druženje so zaključili s pogostitvijo, s tradicionalnim golažem in dobrotami s kmetij. V imenu koroških kmetov je pozdravil slovenske kmetice in kmete svetnik SJK Stefan Domej in poudaril pomen Slomška za kmete in prebivalce na obeh stran meje. Spregovoril je tudi predsednik Slovenije Borut Pahor, kot organizator srečanja pa predsednik Kmetijske zbornice Slovenije Roman Žveglič.