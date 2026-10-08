Praznik repice je več kot kulinarika

Prvi praznik repice je v Šmihelu leta 2017 organiziralo društvo Lebensraum Petzenland-Peca, ki ga danes vodi predsednica Doris-Grit Schwarz. Poudarila je, da je bil letošnji praznik po obisku doslej najuspešnejši, tudi vzdušje pa je bilo zelo dobro. Med 34 razstavljavci jih je bilo kar 11 iz Slovenije in eden iz Italije, ki je ponujal vina. »Praznik repice je več kot kulinarični dogodek. Uspelo nam je ustvariti prostor, kjer se lahko srečajo razstavljavci iz celotnega prostora Alpe-Jadran, predstavijo svoje izdelke in kjer lahko obiskovalci spoznajo tudi ljudi, ki stojijo za njimi.«
Program se je začel ob 10. uri z zahvalno mašo, ki jo je daroval župnik Slavko Thaler. Mašo so sooblikovali Evropska šola Šmihel in MePZ Gortotan. Otroci vrtca so ustvarili veliko sončnico. Za kulturni program so poskrbeli številni nastopajoči. Po odprtju je sledil koncert Godbe na pihala Šmihel, nastopili so tudi Mirniger Schuhplattler, muzikanti Jauntaler Musikanntenstammtisch in skupina Duo Alpe plus. Nastopil je tudi moški zbor MGV Gurk, ki je zapel enako število slovenskih in nemških pesmi, med drugim tudi »Srce je žalostno«. Vse drugo kot žalostni pa so bili razstavljavci in obiskovalci praznika repice. Na prazniku so bili s svojimi stojnicami prisotni tudi lokalni pridelovalci krompirja oziroma repice: kmetija Tomažej iz Strpne vasi, kmetija Kotschnig s Kota in kmetija Flödl iz Črgovič. Vrhunec prireditve je bilo žrebanje nagrad, ki ga je vodil moderator Peter Grilliz.
Med častnimi gosti so bili župani in predstavniki lokalne politike, deželni poslanec Franz Josef Smrtnik, predsednik Kmetijske zbornice Siegfried Huber in član predstojništva Kmetijske zbornice Marjan Čik. Kmete, ki so imeli stojnice, smo vprašali, kakšna je bila letošnja letina, saj je bilo leto zaradi suše zahtevno.
Žito je bilo še v redu, koruza in silaža pa precej slabša. Tudi trave je bilo zaradi suše veliko manj, prva košnja je bila sploh zelo slaba. Skupaj obdelujemo okoli 50 hektarjev. Rekla bi, da je bilo pridelka za polovico manj. Imamo krave in pridelujemo mleko. Naredili smo dovolj krme, da jih bomo lahko obdržali, a tesno bo. Premalo je bilo dežja, poleg tega imamo polja na gramoznih tleh v Globasnici, Podjuni, Sinči vasi in Pliberku. Skupaj imamo 100 krav, 50 jih molzemo. Tudi cena mleka je nižja, kaj boš.
Pridelujemo žita, krompir in oljnice. Letošnja letina ni bila najboljša zaradi suše. Imeli pa smo srečo, ker nas je v najhujši suši zajelo približno 60 litrov dežja. To nam je rešilo letino krompirja. V običajnem letu bi pridelali okoli 20 ton krompirja, letos pa ga imamo le 15 ton. Imamo krave dojilje in tudi trave je bilo zaradi suše veliko manj. S krmo bomo vendarle shajali, saj smo po žitu posejali še ozelenitev. Imamo 34 glav živine, od tega 18 krav.
Pridelujemo krompir, žita in zelenjavo, tudi solate. Določene stvari so slabo uspevale, nekatere sploh niso uspele, predvsem korenovke, ki so trpele zaradi suše. Čebula in solate so dobro uspele, vendar smo jih morali zalivati. Letos smo imeli krompir na gramoznih tleh, kjer je bilo zaradi suše še posebej težko. Po količini ga je bilo približno enako, vendar je bil krompir najmanj za dve tretjini manjši. Ostali so predvsem tisti mali »žurji«, kot smo jim včasih rekli v Podjuni. Zaradi suše bo letos sortiment manjši, vendar stranke to razumejo. Doma imamo kmečko trgovino, ki je odprta vsak petek popoldne.
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