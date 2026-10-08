Praznik repice je več kot kulinarika

Program se je začel ob 10. uri z zahvalno mašo, ki jo je daroval župnik Slavko Thaler. Mašo so sooblikovali Evropska šola Šmihel in MePZ Gortotan. Otroci vrtca so ustvarili veliko sončnico. Za kulturni program so poskrbeli številni nastopajoči. Po odprtju je sledil koncert Godbe na pihala Šmihel, nastopili so tudi Mirniger Schuhplattler, muzikanti Jauntaler Musikanntenstammtisch in skupina Duo Alpe plus. Nastopil je tudi moški zbor MGV Gurk, ki je zapel enako število slovenskih in nemških pesmi, med drugim tudi »Srce je žalostno«. Vse drugo kot žalostni pa so bili razstavljavci in obiskovalci praznika repice. Na prazniku so bili s svojimi stojnicami prisotni tudi lokalni pridelovalci krompirja oziroma repice: kmetija Tomažej iz Strpne vasi, kmetija Kotschnig s Kota in kmetija Flödl iz Črgovič. Vrhunec prireditve je bilo žrebanje nagrad, ki ga je vodil moderator Peter Grilliz.