Praznik društva gorskih kmetij doline Bele: Coppla Kaša letos v znamenju Tandema

V lepem poznopoletnem vremenu se je že zjutraj na trgu pred občino zbrala množica ljudi, ki so si ogledovali raznoliko ponudbo, trgovali, kramljali s sosedi, prijatelji in znanci, nato pa posedli okoli miz in uživali v glasbi, plesih, hrani in pijači. Letos je bilo na 26. prazniku Coppla Kaša okoli 30 stojnic, je povedal Robert Kauer, predsednik društva gorskih kmetov iz doline Bele. »Imamo preko 30 stojnic, več kot polovico iz Slovenije, zastopani so tudi Štajerci, pa tudi gorske kmetije iz naše regije. Posebnost letos je tandem med občino Možberk in SPD Zarja, to sodelovanje je zelo lepo zaživelo.« Za dobro vzdušje in številne znane napeve je poskrbelo omizje podjunskih muzikantov, zastopano s štirimi člani.