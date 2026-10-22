Pomembno je, da si kot kmet pogumen

Gregor Karničar (22), kmetija Rtač

Obirsko Ebriach

Na kmetiji se ukvarjamo z živinorejo. Imamo 19 glav živine, štiri svinje in 20 kokoši. Kosimo dvakrat na leto. Ker imamo veliko strmin, moramo še veliko dela opraviti ročno. Dela imam dovolj tudi v gozdu, kjer pripravljam drva za zimo in se borim z lubadarjem, ki nam povzroča veliko težav. Dela je vedno dovolj, po službi in ob koncih tedna pa poskušam narediti čim več.

Zaposlen sem kot upravljavec CNC-stroja, poleg tega pa delam še na domači kmetiji. Usklajevanje službe in kmetije zahteva precej časa in dobro organizacijo. Kmetovanje mi je všeč, ker rad delam na kmetiji in v naravi. Čeprav danes pogoji niso najboljši, me veseli, da lahko nekaj ustvarim s svojim delom in vidim rezultate. To mi daje motivacijo, da vztrajam in kmetujem tudi v prihodnje. Po mojem mnenju sta največja izziva pomanjkanje časa in visoki stroški kmetovanja. Ob službi je še toliko teže najti dovolj časa za vse delo na kmetiji. Mlademu kmetu bi svetoval, naj vztraja, dela po svojih zmožnostih in ima jasen cilj. Pomembno je, da verjame v svoje delo in da ga veseli, kar počne.