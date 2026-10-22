Pomembno je, da si kot kmet pogumen

Živim na manjši družinski kmetiji, ki je v lasti moje mame. Skupaj z mamo, stricem in babico živimo in delamo na kmetiji. Sama študiram nemščino in slovenščino na pedagoški smeri v Celovcu. Na naši kmetiji se ukvarjamo z rejo govedi. Imamo tudi eno kravo, katere mleko uporabljamo za lastne potrebe. Govedo prodajamo mesarju Francu Hirmu iz Žvabeka, od katerega nato odkupimo tudi meso za lastno porabo. Vsak dan je treba vsaj zjutraj in zvečer nahraniti živali ter poskrbeti za njihovo dobro počutje in očistiti hlev. Kravo je treba tudi pomolsti dvakrat na dan. Večji del opravil opravijo mama, stric in babica, saj sem sama zaradi študija večino dneva na univerzi. Kadar sem doma, jim z veseljem pomagam. Zelo rada tudi vozim traktor. Pomembno je tudi delo v gozdu. Zaradi lubadarja imamo vedno več težav, zato moramo gozd redno pregledovati in odstranjevati prizadeta drevesa. Tudi pri tem delu poskušam pomagati. Če bom nekoč prevzela kmetijo od mame, si jo zelo želim še naprej upravljati. Kmetija mi veliko pomeni, saj sem na njej odraščala in veliko lepih spominov je povezanih z njo. Pomembno se mi tudi zdi, da vem, od kod prihaja hrana, ki jo jem, in da so živali dobro oskrbovane. Če bom nekoč imela otroke, si želim, da bi tudi oni odraščali na kmetiji, da bi imeli možnost preživljati čas v naravi in biti v stiku z živalmi. Mislim, da je takšno otroštvo nekaj dragocenega. Kmetovanje zahteva veliko časa, truda in odgovornosti, saj je treba za živali in kmetijo skrbeti vsak dan. Mladim kmeticam in kmetom bi svetovala, naj kljub izzivom ne obupajo. Kmetovanje ni vedno lahko, vendarle ne pomeni samo dela, ampak tudi način življenja, družinsko tradicijo in nekaj, kar je vredno ohraniti za prihodnje generacije.
Doma na kmetiji živijo še oče Hubert, mama Sabine in sestra Anna Maria. Imamo okoli 30 svinj in se ukvarjamo z neposredno prodajo na kmetiji, prodajamo pa tudi v trgovinah zadruge. Poleg tega imamo gozd in se ukvarjamo s poljedelstvom. Iz domačega mesa izdelujemo salame, tudi divjačinske, špeh, klobase in šunke ter pripravljamo darilne košare. Sem tudi navdušen lovec. Neposredna prodaja je za našo kmetijo najpomembnejša. Po poklicu sem gozdar in tri dni na teden delam pri Kärntner Waldpflegevereinu v Celovcu kot strokovni sodelavec. Leta 2023 sem zaključil HBLFA Bruck an der Mur, smer gozdarstvo. Ko sem doma, veliko pripravljam izdelke za neposredno prodajo, najraje pa sem v gozdu. Velik problem v gozdu je suša, zaradi katere bo vedno več lubadarja. Smreka bo v nižinah zaradi suše utrpela še več škode, zato je sam sploh ne sadim več. Namesto smreke sadimo jelko, macesen in listavce. Kmetovati hočem še naprej, ker je to moja strast. Tukaj sem doma, tukaj sem odraščal in rad sem doma. Največji izziv za mladega kmeta je po mojem mnenju, kako uskladiti delo na kmetiji in službo, da rad delaš na kmetiji in da ti ostane tudi nekaj prostega časa. Pomembno mi je tudi, da na kmetiji nekaj zaslužiš, zato je treba biti iznajdljiv in imeti več virov dohodka. Sam želim nadaljevati neposredno prodajo in ob tem še naprej delati. Za mladega kmeta sta pomembna pogum za nove izzive in pripravljenost poskusiti kaj novega. Želim si pravičnejših cen in manjše odvisnosti od velikih trgovin in trgovcev.
Na kmetiji se ukvarjamo z živinorejo. Imamo 19 glav živine, štiri svinje in 20 kokoši. Kosimo dvakrat na leto. Ker imamo veliko strmin, moramo še veliko dela opraviti ročno. Dela imam dovolj tudi v gozdu, kjer pripravljam drva za zimo in se borim z lubadarjem, ki nam povzroča veliko težav. Dela je vedno dovolj, po službi in ob koncih tedna pa poskušam narediti čim več.
Zaposlen sem kot upravljavec CNC-stroja, poleg tega pa delam še na domači kmetiji. Usklajevanje službe in kmetije zahteva precej časa in dobro organizacijo. Kmetovanje mi je všeč, ker rad delam na kmetiji in v naravi. Čeprav danes pogoji niso najboljši, me veseli, da lahko nekaj ustvarim s svojim delom in vidim rezultate. To mi daje motivacijo, da vztrajam in kmetujem tudi v prihodnje. Po mojem mnenju sta največja izziva pomanjkanje časa in visoki stroški kmetovanja. Ob službi je še toliko teže najti dovolj časa za vse delo na kmetiji. Mlademu kmetu bi svetoval, naj vztraja, dela po svojih zmožnostih in ima jasen cilj. Pomembno je, da verjame v svoje delo in da ga veseli, kar počne.
Kmetijo sem podedoval leta 2020. Ukvarjam se s kravami dojiljami, imam sedem krav in enega bika, svinje in kokoši. Lastno meso imam za družino in dom, sem ponosen lovec in skušam se ukvarjati s čebelarstvom. Zaposlen sem na občini v Železni Kapli na komunalnem oddelku. Na kmetiji živim z ženo Vereno in starim stricem Lorenzom Struglom, od katerega sem kmetijo prevzel. Kmetujem še naprej, da ohranim travnike in paše, da se ne zarastejo. Že od majhnega sem rad delal na kmetiji in pomagal staremu očetu. Zame je tudi pomembno, da imam domače meso, ki ga ni treba kupiti, in s tem kakovostna živila. Kmetija je predvsem srčna zadeva, glavni dohodek imam od občine, kmetija pa je bolj hobi, a lep hobi. Mehanizacijo sem moral večinoma sam nabaviti, traktor in vitlo, saj imamo tudi 25 hektarjev gozda. Največji izziv za mladega kmeta dandanes je pomanjkanje časa, ker moraš zjutraj v hlev, potem v službo in zvečer te čaka delo na kmetiji. Dvojna obremenitev, delo in kmetija, ni tako enostavna. Najbolj pomembno bi bilo, da bi kmetje dobivali osnovni dohodek in da bi se družba bolj zavedala, kako pomembno je delo kmetov ter spoštovala pridelke in živila, ki jih pridelujemo, in dejstvo, da kmetje skrbijo za kulturno pokrajino. Mladim kmetom svetujem, naj si delo olajšajo, na primer z mehanizacijo. Če so s celim srcem pri stvari, naj delajo naprej in ne poslušajo drugih, češ da se ne splača. Ker če si s celim srcem zraven, boš našel pot, da boš zmogel!
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