Okrogla miza KIS »Kmetijstvo, Mercosur in skupna evropska kmetijska politika.«: Kmetje kritični do EU in ukrepov za zaščito narave

Branko Tomažič, doma iz Vipave, je bil v Državni svet izvoljen kot predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in je mnenja, da bodo birokracija in neizpolnjivi zakoni EU uničili kmetijstvo v Sloveniji. »Če so po oceni EU krave krive za visoke emisije ogljikovega dioksida, potem moram res dvomiti o zdravi pameti.« Kmetijstvo v Sloveniji pa ogrožajo tudi nepregledna birokracija in stalni novi predpisi, nad katerimi kmetje obupavajo. Sem spada še frustracija zaradi grozečega trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in trgovinskim blokom Mercosur, ki ga slovenski kmetje odklanjajo, slovenska vlada in zeleni pa ga zagovarjajo.