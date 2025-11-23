Odlična kakovost koroškega medu

Alen Skubin (38)

Srednji Kot Zell-Mitterwinkel

Prihajam iz Drežniških Raven v Sloveniji, kjer sem se čebelarstva naučil pri dveh čebelarskih mojstrih, zdaj pa že 11 let živim na Koroškem. Imam med 70 in 80 čebeljih družin, zadnja leta pa v Selah na Srednjem Kotu niso bila najbolj radodarna z medom. Težave smo imeli z vremenom, najprej je bila suša, nato pa deževje. Najmanj imamo cvetličnega medu, saj je sezona cvetenja zelo kratka. Letos smo samo enkrat točili, in to cvetlično-gozdni med, za katerega smo dobili srebrnega medveda. V preteklosti sem že prejel zlato medaljo za gozdni in mešani med, medveda pa še nikoli nisem dobil, to je bilo zame lepo presenečenje.