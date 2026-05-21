Namesto traktorjev v garaži stojijo čolni in avtodomi

Kreditov Ressmann nima, tako da ga nižje cene ne prizadenejo tako močno. »Brez kreditov lažje spim. Če ima kdo visoke kredite, lahko nižje cene ogrožajo kmetijo. Potem moraš pa prodati površino.« Kmetija stoji na več ekonomskih stebrih. Kdor se z Baškega jezera pripelje do Tratnikove domačije, še pred hlevom vidi lesene nadstreške, ki jih daje Ressmann v najem. Tam so izven turistične sezone postavljeni avtodomi, počitniške prikolice in čolni z Baškega jezera. Pravi, da če so se zadnja leta s kolesi peljali mimo turisti, ga nobeden ni vprašal, ali ima pet litrov mleka ali če prodaja kako telico. Vprašali so ga, ali ima na voljo še kak prostor, kamor lahko spravijo avtodom in prikolice. Jeseni na kmetiji stiskajo jabolka in hruške, pasterizirajo sok, ga stekleničijo ali polnijo v bag in box embalažo. Poleti pa oddajajo tudi apartmaje turistom.