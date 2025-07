Na Kmečkem prazniku so počastili delo kmetov

Po maši in kosilu so kmetje pri­pravili pester kulturni spored. Nastopila sta Jeremija in Marjan Smrtnik, Rujni muzikanti iz Trsta, pevski zbor Vesele kmetice ter Pihalni orkester Rudnika Mežica. Da zna dobro peti, je dokazal domači župnik, pater Andrej Lampret, ki je z Rujnimi muzikatni zapel nekaj pesmi. Med obiskovalci je bila tudi državna poslanka Olga Voglauer. Na prazniku so letos predali priznanja z ocenjevanja Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Predajo je prevzela državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu Vesna Humar. Na letošnjih Dobrotah slovenskih kmetij so nagradili 783 izdelkov, iz avstrijske Koroške pa je sodelovalo 11 kmetij, ki so skupaj dosegle 12 zlatih, 8 srebrnih in 6 bronastih priznanj. Nagrajeni kmetje in kmetice so Mirko Cuderman (kmetija Umč), Nužej Wieser (p. d. Šubernik), Krista Janežič (kmetija Janežič), Franc Krušic (kmetija Rupij), Franz Hirm (kmetija Šolar), Manfred Enzi (kmetija Škof), Reinhard in Gertraud Prutej (kmetija Podgornik), Peter Janežič (kmetija Janežič), Janez Writz (kmetija Gražar), Hans in Brigitte Mikl (kmetija Gams), Kristina in Marko Trampusch (kmetija Božič). Seznam s podrobnostmi si lahko ogledate na novice.at/dsk25.