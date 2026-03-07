Marjan Čik glavni kandidat SJK za volitve v kmetijsko zbornico

V pogovoru za Novice je Čik povedal, da konkretnih imen za vrh liste še ne želi razkriti. Želel pa bi si, da bi bila na sprednjih mestih tudi kakšna ženska in kdo iz mlajše generacije. Kateri izmed dosedanjih zborničnih svetnikov morda ne bo več na vidnem mestu, ni povedal. Že pred zborovanjem se je sicer slišalo, da odnosi med Čikom in Domejem niso bili vedno enostavni, določena napetost pa je bila čutiti tudi med samim zborovanjem. Volilni program naj bi se zgledoval po programih iz prejšnjih let, glavni cilj pa bo obraniti četrti mandat. Ob tej priložnosti sta Štefan Domej in Hanzi Mikl prejela zlato odlikovanje SJK. Zborovanje sta glasbeno obogatila Ana in Simon Košutnik.