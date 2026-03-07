Marjan Čik glavni kandidat SJK za volitve v kmetijsko zbornico

Zbornični svetnik in frakcijski vodja Marjan Čik je predstavil poročilo o delovanju SJK. O svojem delu v zbornici so spregovorili tudi zbornični svetniki Franc Jožef Smrtnik, Štefan Domej in Franc Baumgartner.
Z veliko večino glasov, ob treh ali štirih protiglasovih, so za glavnega kandidata izvolili Marjana Čika. Navzoči kmetje in kmetice so mu obenem dali mandat, da sam odloči o nadaljnjih štirih mestih na kandidatni listi. »Kot glavni kandidat se ponujam le, če imam tudi nekaj izbire. Če me potrdite, se bom maksimalno potrudil,« je poudaril Čik. Dodal je, da je bilo v zadnjem mandatu tudi znotraj vodstva SJK nekaj nesoglasij. Poudaril pa je, da bo za prihodnost pomembno predvsem to, da bodo držali skupaj, ne glede na to, ali bo potrjen kot glavni kandidat ali ne. Kmetje in kmetice so njegovi zahtevi ugodili brez razprave.
V pogovoru za Novice je Čik povedal, da konkretnih imen za vrh liste še ne želi razkriti. Želel pa bi si, da bi bila na sprednjih mestih tudi kakšna ženska in kdo iz mlajše generacije. Kateri izmed dosedanjih zborničnih svetnikov morda ne bo več na vidnem mestu, ni povedal. Že pred zborovanjem se je sicer slišalo, da odnosi med Čikom in Domejem niso bili vedno enostavni, določena napetost pa je bila čutiti tudi med samim zborovanjem. Volilni program naj bi se zgledoval po programih iz prejšnjih let, glavni cilj pa bo obraniti četrti mandat. Ob tej priložnosti sta Štefan Domej in Hanzi Mikl prejela zlato odlikovanje SJK. Zborovanje sta glasbeno obogatila Ana in Simon Košutnik.
Pod točko razno so spregovorili tudi predsednik Enotne liste Gabriel Hribar, predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mader-Tschertou, podžupan Bistrice pri Pliberku Vladimir Smrtnik ter poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Wieser. Kot zadnji je spregovoril Hanzi Mikl, ki se je lani upokojil kot direktor kmetijske zbornice. Funkcijo je opravljal 15 let. V svojem nastopu je bil samokritičen in opisal zbornico kot ustanovo, ki ni naklonjena slovenščini. Izpostavil je primere, ko so namesto bolje kvalificiranih slovensko govorečih kandidatov izbrali enojezične. Ob tem je dodal, da bi si želel več razprave tudi o razvrstitvi kandidatov na prvih mestih liste SJK.
Zadnje volitve v kmetijsko zbornico so bile 7. novembra 2021. SJK je takrat dosegla 11,66 odstotka glasov (2016: 10,95 %) in obranila četrti mandat. V okraju Velikovec je bila SJK najmočnejša frakcija. Bauernbund je v kmečkem parlamentu osvojil polovico od 36 mandatov. V zbornico so bili izvoljeni Marjan Čik, Franc Jožef Smrtnik, Štefan Domej in Marinka Mader-Tschertou. Franc Baumgartner je v začetku leta 2023 nasledil Marinko Mader-Tschertou. Ta je v pogovoru za Novice kot razlog za odstop navedla željo, da se posveti delu v Kmečki izobraževalni skupnosti, ki ji predseduje od leta 2019. Že takrat je frakcijski vodja Čik poudaril, da si želi, da bi bila v vodilni ekipi Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov ponovno zastopana tudi ženska.
