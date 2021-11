Domači kmetje so pri ocenjevanju »Dobrote slovenskih kmetij« poželi 16 zlatih, 6 srebrnih in 9 bronastih priznanj. Kmečka izobraževalna skupnost je v zadnjih dneh kmetom dostavila listine.

V času pandemije so postali kakovostni izdelki domačih kmetic in kmetov še bolj priljubljeni. Ankete kažejo, da je potrošnikom v času kovida-19 postala važnejša zdrava in predvsem regionalna hrana. Visoko kakovost izdelkov potrjujejo dobri rezultati na raznih ocenjevanjih. Najbolj prepoznavnega ocenjevanja kmečkih izdelkov v Sloveniji, ki poteka v okviru festivala Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, so se tudi letos udeležili koroški kmetje. Festival sredi septembra je zaradi pandemije potekal v nekoliko okrnjeni obliki, tradicionalne razstave ni bilo. V zadnjih dneh je Kmečka izobraževalna skupnost, ki vsako leto zbira dobrote iz avstrijske Koroške in svojim članom posreduje razpis, dostavila listine, ki pričajo o visoki kvaliteti izdelkov sodelujočih kmetic in kmetov.+

Reinhard in Gertrud Prutej iz Vidre vasi sta za bučno in sončnično olje dobila zlato priznanje, za domačo salamo in govejo salamo pa srebrno. Ekološka olja Kristine in Marka Trampusch iz Doba so prejela dve zlati (sončnično in konopljino olje) in eno srebrno

(bučno olje) priznanje.

Letos je na ocenjevanju sodelovalo 500 kmetij iz Slovenije in zamejstva z 987 dobrotami. Med njimi je bilo 13 proizvajalcev iz avstrijske Koroške. Ti so za svoje izdelke poželi 16 zlatih, 6 srebrnih in 9 bronastih priznanj. Predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mader-Tschertou pravi: »Za kmeta so tovrstna priznanja znak kakovosti, saj izdelki niso testirani samo senzorično, temveč tudi v laboratoriju. Bodisi za začetnika ali pa dolgoletnega producenta so tovrstna priznanja dober pokazatelj, da so na pravi poti. Za vsako kmetijo je važno, da ve, kje stoji. Kmetije, ki so prejele priznanja, so primeri dobre prakse in so lahko tudi za začetnike odličen vir informacij in pomoči. Zahvaljujem se vsem sodelujočim in jim čestitam.«

Janez Writz, p. d. Gražar iz Štebna je prejel zlato priznanje za sončnično olje. Malinov liker kmetije Bricman iz Strpne vasi je dobil zlato priznanje, propolisov liker pa bronasto.

V letu 2022 bo 33. državno ocenjevanje prehrambenih izdelkov potekalo v dveh delih. Prijavni rok za sokove in nektarje, suho sadje in druge suhe pridelke, domače marmelade, džeme in sadne namaze, kompote, konzervirane vrtnine in druge konzervirane pridelke, med in čaje je že potekel. Drugi del razpisa sledi v novem letu. KIS bo člane pravočasno informirala o razpisu.

Nužej Wieser z Zgornjih Rut je bil dvakrat odlikovan, saj je prejel zlato priznanje za žganje iz grozdja, srebrno pa za žganje iz divje češnje. Kmetija Rupij Franca Krušica je prejela dve bronasti priznanji za rženi kruh s semeni in za rženi kruh brez semen.

Ostali prejemniki priznanj: Hans in Brigitte Mikl, p. d. Gams z Ločila – zlato priznanje za ogrščično in ričkovo olje; Franz Hirm, p. d. Šolar iz Gornje vasi – zlato priznanje za fino domačo salamo, bronasto priznanje za domačo salamo in jelenovo salamo; Krista Janežič iz Leš – bronasto priznanje za rženi kruh; Peter Janežič iz Leš – zlato priznanje za ekološko ričkovo, laneno in sončnično olje; Manfred Enzi, p. d. Škof iz Vogrč – zlato priznanje za ričkovo olje, srebrno priznanje za bučno in sončnično olje, bronasto priznanje za domačo salamo in domačo suho klobaso; Magdi in Franz Baumgartner – bronasto priznanje za ekološko domačo klobaso; Olga in Markus Voglauer – zlato priznanje za maslo in sveži sir-skuto