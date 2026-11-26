Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) je zastopana v vseh desetih odborih kmetijske zbornice. Marjan Čik je član odbora za kmetice ter odbora za živinorejo in trženje, mlekarstvo ter gradbeništvo. Franz Baumgartner je zastopan v odborih za ekološko kmetovanje in varnost živil; za dopolnilne dejavnosti, storitve in neposredno prodajo ter za rastlinsko pridelavo in trženje, sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo in zelenjadarstvo. Franc Jožef Smrtnik je član odborov za gozdarstvo in lesarstvo, ekoenergijo in podnebne spremembe; za pravo, davke, socialo, varstvo okolja in narave. Predseduje pa odboru za agrarno gospodarstvo, gorsko kmetijstvo in podeželje. Hannes Paulitsch je zastopan v odboru za mladino, izobraževanje, svetovanje in komuniciranje v kmetijstvu ter v kontrolnem odboru.