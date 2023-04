Čas pred veliko nočjo je za kmetije, ki redijo kokoši nesnice in prodajajo jajca, glavna sezona. Tudi obisk v domačem »lodnu« družine Lapusch v Podsinji vasi se pred veliko nočjo vsako leto znatno poviša, pravi kmet Markus Lapusch, ki je leta 2019 prevzel kmetijo.

Domača samopostrežna trgovina na kmetiji v Podsinji vasi je odprta 24 ur na dan, 7 dni na teden in nudi jajca, bučno olje, bučno seme v raznih variantah, med, ki ga prideluje Lapuschev brat, itd.

Na kokoši so se Lapuschevi specializirali pred več kot petnjastimi leti, ko si je mama spet želela lastnih kokoši nesnic. Začeli so s 50 kokoši in njihovo število je iz leta v leto naraščalo in družina ima danes okoli 1000 kokoši nesnic v mobilnem hlevu. Markus Lapusch, ki z ženo Melanie od leta 2019 vodi kmetijo, pravi, da jajca prodajajo v domači trgovini ter v raznih samopostrežnih trgovinah z domačimi živili, pa tudi v drugih trgovinah med Beljakom in Celovcem (glej listo prodajaln pod novice.at/kmetijalapusch). Na željo ene od teh samopostrežnih trgovin so Lapuschevi letos prvič ponudili tudi že pobarvana jajca. Za dobra jajca so potrebne dobra kvaliteta krme in zdrave kokoši, poudarja Lapusch. Samoumevno je, da družina krmo pridela sama na lastnih poljih. Vsega skupaj Lapuschevi obdelujejo 60 hektarjev polj. Njihovo bučno olje je prejelo že vrsto nagrad.

Kure in koze pred mobilnim hlevom.

Zaradi nevarnosti ptičje gripe kokoši nesnice trenutno ne smejo zapustiti mobilnega hleva. Kadar se kokoši nesnice smejo gibati na prostem, je to samo skupaj s kozami. Tako Lapuschevi preprečijo, da bi se ujede spravile nad kokoši.

Tudi sin Lukas že rad pomaga.

Markus Lapusch je obiskoval Slovensko gimnazijo in maturiral na dvojezični trgovski akademiji. Ob delu na kmetiji pa je polno zaposlen pri Raiffeisen banki na Bistrici v Rožu, žena Melanie pa dela v bolnišnici v Beljaku. Da lahko ob službi vodi tudi kmetijo, pa gre samo s pomočjo družine: »To gre samo zato, ker cela družina, tudi moj oče Pepi in mama Vroni ter žena pomagajo. Uspeh kmetije je možen samo, če cela družina drži skupaj, dela skupaj in zna tudi skupaj živeti,« pravi Markus in dodaja, da je že zmeraj rad delal na domači kmetiji. Na pomoč staršev pa se lahko Lapusch zanese tudi, ko se mlada družina s sinom Lukasom za nekaj dni odpelje na dopust.