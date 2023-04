Drugi vikend v aprilu je Kmečka izobraževalna skupnost KIS v Strunjanu na slovenski obali priredila seminar za kmetice. Seminar je združeval strokovne pogovore z oddihom, kar je vsem udeleženkam zelo prijalo. Že med potjo so obiskale kmetijo Jeglič, p. d. pri Matijevcu v Podbrezjah. Kmetija se posveča sadjarstvu in kmečkemu turizmu. Družina Jeglič sadja ne le prideluje in prodaja, temveč ga predeluje tudi v oplemenitene izdelke kot so sokovi, likerji in žganja, krhlji ter sadni čipsi. Pogovori, strokovne razprave, družabnost ter uživanje na morju ob odlični kulinarični ponudbi in ogled strunjanskega naravnega parka so dopolnili bivanje ob jadranski obali. Na poti domov pa sta bila na sporedu še ogleda sečovljskih solin in vinogradniške kmetije Mahnič v dolini reke Dragonje. Kmetija Mahnič je znana po gojenju domorodnih vrst vinskih trt in slovi predvsem po odlični malvaziji.