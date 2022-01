V mnogih gospodinjstvih širom Koroške je kmečki koledar KIS postal vsakoletni spremljevalec skozi leto. Letos so ga pripravili že petnajstič. Predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou pravi: »V koledarju za leto 2022 vam predstavljamo kmetije, družine in osebe in vsaka od njih na svoj način dokazuje, kako je mogoče uspešno kmetovati prav v času, ko je mnogo samoumevnosti pod vprašajem časa in razvoja. Mislim, da nam kmetije in osebe, ki jih predstavljamo v tem koledarju, nudijo pravilne odgovore na vprašanje, zakaj sploh še kmetovati.«

Priljubljen koledar

Res je, priljubljenost kmečkega koledarja temelji na več dejavnikih. Na eni strani so to slike, ki prikazujejo kmetije, družine in osebe. Delo in življenje na kmetijah je že desetič v fotografskem objektivu ujel Tomo Weiss, ki pravi: »Površno misliš: kmetija je kmetija. Če pa pogledaš bolj podrobno, vidiš mnogo razlik in posebnosti. Družbene in ekonomske spremembe tudi na kmetijah prinašajo nove situacije. Vse te doživljaje sem skušal ujeti s kamero in jih posredovati.«

Brez besedil Franca Wakouniga, ki s potrebnim občutkom predstavlja osebe in družine, zgodovino in razvoj posameznih kmetij ter načrte kmetic in kmetov, koledar ne bi bil popoln.

Wakounig ugotavlja: Leto 2022 je važno spominsko leto. To leto namreč mineva 80 let od prvega pregona številnih slovenskih koroških družin v taborišča v Nemčijo. V letošnjem Kmečkem koledarju KIS predstavljamo kar nekaj družin, ki so bile pregnane. Predstavljamo tudi mlade kmečke družine in veseli nas, da smo s predstavitvijo družine Simčič iz Razdrtega pri Postojni umestili koledar v skupen slovenski prostor.«

Marinka Mader-Tschertou, Franc Wakounig in Tomo Weiss

Več mesecev priprav

Wakounig razkriva, da njega in fotografa Weissa čaka več mesecev priprav, dokler ne izide končni produkt. Potem ko so kmetije določene, obiskujeta od konca septembra naprej kmetije. Weiss ujame utrinke v fotografski objektiv, Wakounig pa skuša izvedeti čimveč o družinah in osebah, saj si samo tako pridobi »celovito podobo in sliko« o kmetiji. Poudarja, da mu je zmeraj zelo pri srcu tudi zgodovina kmetije in družine. »Če zgodovine ne vzameš v članek, vzameš družini tudi korenine,« ugotavlja Wakounig.

Koledar je že v prodaji

Koledar lahko kupite tudi v Mohorjevi knjigarni in v knjigarni Haček, pri vseh Posojilnicah, neposredno pri KIS (www.kisnet.at, +43 676 83 555 748) in v Domu v Tinjah. Kot minula leta bodo kmetije tudi predstavljene v sklopu oddaje »Dober dan, Koroška«. Mader-Tschertou pa poziva vse kmetice in kmete, ki želijo, da bi v koledarju predstavili tudi njihovo kmetijo, da se naj javijo pri Kmečki izobraževalni skupnosti, saj bodo kmalu začeli z načrtovanjem koledarja 2023.