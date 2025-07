Kmečki praznik petih dežel

Organizatorji so poskrbeli tudi za otroško zabavo in kmečko tržnico. Del programa je tudi srečanje kmetic in kmetov iz Avstrije, Italije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Koroške kmetije bodo na prazniku prejele priznanja 36. festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki je od 16. do 18. maja potekal na Ptuju. S svojimi produkti je letos sodelovalo 11 kmetij iz avstrijske Koroške, ki so v kategorijah med, žganje in likerji, krušni izdelki, mesnati izdelki ter olje skupno prejele 12 zlatih, 8 srebrnih in 6 bronastih priznanj.