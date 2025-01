Kmečki koledar za leto 2025: S kmeti skozi leto

Tudi letos boste v slikah in besedah spoznali dvanajst kmetij oz. ljudi, ki se posvečajo kmečkim opravilom. Od predstavnikov starejše generacije boste izvedeli, kako so nekoč delali in ohranjali kmetije, spoznali pa boste tudi mlade kmetice in kmete, ki so se odločili, da prevzamejo kmetijo prednikov ali pa celo znova oživijo že opuščeno kmetijo. In kaj je skupnega vsem osebam, ki so sodelovale pri nastajanju koledarja? Prepoznavno je spoštovanje do znanja starejših in do posestva, ki so ga smeli prevzeti. Vodi jih želja, da kultivirano pokrajino ohranijo za generacije, ki šele prihajajo.