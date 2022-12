Kmetje so v Tinjah dobili izročene koledarje in lastno stran, natisnjeno na platno. Na sliki je družina Smrtnik iz Apač. Marjan Smrtnik je v Tinjah povedal več o tem, kako lepo je življenje v stari kmečki hiši, ki jo je družina z veliko truda in ljubezni ohranila.

18. decembra je bil v domu Sodalitas v Tinjah predstavljen novi kmečki koledar Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) za leto 2023. Tudi tokrat koledar predstavlja dvanajst kmetij, enajst z južne Koroške in eno iz alpsko-jadranskega prostora.

Koledar je kot običajno dvojezičen, kot tak dostopen in razumljiv tudi ljudem, ki slovenščine ne obvladajo. Namen koledarja ni bahavo razkazovanje kmetij, temveč prikaz pestrosti delovanja tako konjerejcev, poljedelcev, živinorejcev kot tudi gostincev, čebelarjev in lovcev. Tako se tokrat v kmečkem koledarju KIS predstavljajo vsi, ki trajnostno skrbijo za naravo. V letošnjem koledarju so predstavljeni številni mladi kmetje in kmetice, ki se po eni strani zavedajo pomena ohranitve kmečkega stanu, po drugi strani pa ubirajo nove poti v kmetovanju. Koledar prikazuje velik razpon pristopov do kmetijstva na južnem Koroškem in alpsko-jadranskem prostoru (kmetija Špan družine Mlečnik v Lomu nad Tržičem).

Zastopniki AGRASLOMAK so se v Tinjah zahvalili ob upokojitvi Vladimirju Čeligoju z ministrstva za kmetijstvo RS. Bil je dolgoletni koordinator AGRASLOMAK, organizacije, ki združuje zamejske kmetijske organizacije. Za dolgoletno sodelovanje pa se mu je zahvalila tudi Olga Voglauer.

Od Bajtiš do Rinkol

Samo Pinter z Bajtiš, rejec in strižec ovac otvarja koledar (januar), v februarju je predstavljena turistična kmetija Špan iz Potarij pri Tržiču, ki jo upravlja družina Meglič. V marcu sledi etnografinja dr. Herta Maurer-Lausegger (p. d. Ožekar) iz Slovenjega Plajberka, ki se vse življenje ukvarja z materialno kmečko kulturo, nematerialnimi običaji in nareč­ji. Nato koledar predstavlja konjerejko Majo Baumgartner (april) z Gore pri Rožeku, v maju pa čebelarja dr. Janka Pečnika z Muškave pri Bilčovsu, ki svoje izredno bogato znanje predaja tudi na Višji strokovni šoli v Šentpetru v Šentjakobu. Na junijski strani koledarja boste spoznali družino Smrtnik (p. d. Vovk) iz Apač, ki je z veliko truda in ljubezni ohranila staro kmečko domačijo, na julijski pa Benjamina Lacha (p.d. Šingerl), učitelja in pridelovalca jagod ter borovnic iz Pudaba. Avgustovs­ka stran predstavlja biokmetijo družine Jesch iz Metlove, septembrska pa družino Mattes iz Pogrč, ki redi alpake. Oktobrska stran kmečkega koledarja je rezervirana za mladega živinorejca in čebelarja Dominika Krušica (p. d. Rupij) iz Velinje vasi, ki se je med korono specializiral tudi na rejo gosi. Novembra je na vrsti Rainer Seibold (p. d. Lakovčnik) z Mosteca, tesar, kirurg in ovčjerejec, decembrska stan koledarja pa je tokrat pripadla lovcu Janezu Kaiserju iz Rinkol.

Avtor besedil je Franc Wakounig, fotografije so delo Toma Weissa. Koledar lahko kupite pri zastopnikih Kmečke izobraževalne skupnosti, v knjigarnah Haček in Mohorjeva, pa tudi v Posojilnicah v Borovljah, Dobrli vasi, Pliberku, Železni Kapli in Šentjakobu.

Slike s predstavitve koledarja: