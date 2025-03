Kmečka izobraževalna skupnost vabi na predavanje: O pokojninskem zavarovanju za kmetice

Na temo bo spregovorila Johanna Škof, ki je pravnica pri kmetijski zbornici. V središču predavanja bo prikaz možnosti pokojninskega zavarovanja žensk in kmetic, ki so doma na kmetiji in niso poročene, pravi Škof. Ob tem bo Škof nagovorila tudi teme, kot sta dedovanje in vdovska pokojnina. Po predavanju je predvidena diskusija. Za poročene kmetice namreč obstaja možnost, da se jih polno nastavi na kmetiji, kar za partnerke pravno ni možno. Dodaja, da ko imajo neporočene kmetice otroke, s tem nabirajo leta za pokojninsko zavarovanje. Po tem obdobju pa se velikokrat postavlja vprašanje, kako te žene naprej zavarovati. Škof poudarja, da problem postaja zmeraj večji, saj se tudi na kmetijah mnogokrat ne poročijo več. Ko partnerstva razpadejo, pa nastanejo še večji problemi, poudarja Škof.