Kdo bo novi koordinator Agra-SLOMAK?

25.9.2025 Gorna Radgona Gorna Radgona Franc Wakounig
To vprašanje je odprto najkasneje od 1. septembra 2025, ko se je s funkcije poslovila dosedanja koordinatorka Agra-SLOMAK Lidija Lipič-Berlec.
Predstavnice in predstavniki zamejskih kmečkih organizacij, združenih v Agra-SLOMAK, ter bivša vodja Lidija Lipič-Berlec in državna sekretarka Maša Žagar po zasedanju v Radgoni.

Dosedanja koordinatorka Agra-SLOMAK Lidija Lipič-Berlec po dobrih dveh letih zavzetega vodenja prevzema novo službo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Zastopniki včlanjenih združenj so se ji zahvalili za njeno predano in kolegialno vodenje te važne ustanove. S to nepričakovano spremembo so bili predstavnice in predstavniki slovenskih kmetijskih organizacij iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije, združenih v leta 2012 ustanovljeni Agra-SLOMAK, seznanjeni v sredo, 27. 8., na zasedanju v Gornji Radgoni. Zasedanja se je udeležila tudi državna sekretarka Maša Žagar s kmetijskega ministrstva. Navzočim je dejala, da bo Slovenija zaradi obveznosti do NATA krčila sredstva za Agra-SLOMAK. To bo njeno delovanje bistveno otežilo. Agra-SLOMAK je najstarejša zamejska koordinacija, ki sta se ji pridružili športna in gospodarska zamejska koordinacija, ti imata zagotovljeno finančno bazo. Prav zato so zastopniki kmetijskih zamejskih struktur (iz Koroške zbornični svetnik SJK Marjan Čik in predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou) zahtevali enako ureditev sredstev tudi za Agra-SLOMAK.

Na simpoziju »Mladi kmetje danes in jutri« je šlo za smernice predaje oz. prevzema kmetij. Marinka-Mader-Tschertou (KIS), Erik Masten (tržaška Kmečka zveza), Tomaž Kovač (Porabje) in Filip Ožbolt (KIS Gorski kotar) so razgrnili pogoje prevzema v posameznih državah in soglasno ugotovili, da okoliščine za prevzem kmetij niso najbolj ugodne. Začetne podpore ponekod niso nizke, najnižje so v Avstriji. A pomanjkanje mladih prevzemnikov, vse večje administrativne ovire in šibkost svetovalnih služb (npr. na Hrvaškem) in pa neugodni pokazatelji za obstoj kmetij so poglavitni vzroki, da se le malo mladih možnih prevzemnikov odloča za dejanski prevzem kmetije.

