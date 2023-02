Z leve: župan Heribert Kulmesch, zbornični svetnik Franc Baumgartner, občinski svetnik Hannes Piskernik, zbornični svetnik Marjan Čik, zbornični svetnik Franz-Jožef Smrtnik, odbornica ISSK Silvija Oraže, podžupan Danijel Olip, predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou, podpredsednik ISSK in občinski svetnik Marko Oraže, predsednik ISSK Nanti Olip, podpredsednik ISSK Roman Roblek in generalni konzul Anton Novak.

V torek, 7. 2., so se selski kmetje in mnogi drugi gostje srečali v Gospodarskem centru v Selah, da bi obeležili tridesetletnico ustanovitve Interesne skupnosti pašnih upravičencev.

Ustanovitev te interesne skupnosti je narekovalo neznosno vedenje avstrijske vojaščine na najlepših delih Mrzlega loga in Grosove planine. Ker posamezni kmetje niso imeli veliko možnosti ukrepanja proti vojaščini in posestniku Humperku, so se v tem društvu strnile moči in tako je uspelo pripraviti vojaščino tako daleč, da je pobrala šila in kopita in na tem območju prenehala z vojaškimi vajami.

Ko je bilo to delo opravljeno, so se kmetje 6. 5. 1994 spet srečali na izrednem občnem zboru in ugotovili, da jim je taka vzajemna pomoč potrebna na mnogih področjih. Tako so ime društva spremenili v Interesno skupnost selskih kmetov, ISSK. V ta čas spada tudi nabava hladilnega voza, ki ga je izdelala kot prototip Loška tovarna hladilnikov (LTH), domov pa ga je takrat iz Škofje Loke privlekel F. J. Smrtnik v spremstvu že pokojnega Gabriela Robleka.

V tem času je bila Avstrija sredi pogajanj za vstop v EU. Vedelo se je že, da ta pristop k EU za kmete pomeni nove izzive. Zato so v času po tem občnem zboru v sodelovanju s KIS povabili številne strokovnjake, med drugimi dr. Madritscha, ki jim je povedal, kaj vse bo treba urediti pred vstopom. Naslednji je bil dipl. inž. Berchthold, ki je kartiral selsko kulturno krajino. Takoj po pristopu Avstrije k EU se je to izkazalo kot izredno pomembno. Kmetje so imeli na razpolago že izdelane karte kot podlago za vlaganje prošenj za podpore.

Naslednji korak, v katerega so bili kmetje takorekoč prisiljeni, je bil razmislek o tem, kako se bodo v bodoče odvijale koline, za katere so po pristopu k EU veljali novi, za tisti čas nepredstavljivo strogi predpisi. V tajnem glasovanju, v katerem bi vsak lahko glasoval tudi proti, so se navzoči kmetje z veliko večino odločili za gradnjo skupne rešitve in proti posameznim klavnicam na kmetijah. Padla je odločitev za gradnjo Gospodarskega centra, v katerem je ta spominska seja potekala.

Pri drugi točki prireditve so spregovorili še častni gostje: generalni konzul RS dr. Anton Novak, župan Heribert Kulmesch, zbornični svetnik Franc Jožef Smrtnik in predsednica KIS Marinka Mader Tschertou.

V minuti molka smo se spomnili še vseh, ki so to stavbo skupaj z nami gradili in jih ni več med nami.

Nato je Nanti Olip, ki skozi vseh trideset let kot predsednik vodi ISSK, povabil navzoče na pripravljeni prigrizek. Večer je minil ob prijetnem druženju navzočih.