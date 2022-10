»Govedina/Essigfleisch« v Selah tekne že dvajset let

Pod geslom »Govedina/Essigfleisch« so kmetje Interesne skupnosti selskih kmetov (ISSK) vabili 25. oktobra na večer, kjer so postregli z mesno solato, ki ji po domače rečemo »esihflajš«. Že dvajset let kmetje ISSK pred avstrijskim državnim praznikom ali pred praznikom dela vabijo v gospodarski center Sele, kjer kmetje predstavljajo in vabijo na pokušino svojih izdelkov. Medtem ko se je prireditev pred dvajsetimi leti začela kot fešta klobas, tako imenovana »Würstelparty«, se danes večer odvija v znamenju govejega mesa, kmečkih dobrot in dobre kapljice. Goveje meso za mesno solato so letos prispevali Franci Mak, Alen Skubin, Mihi Roblek in Marko Oraže.