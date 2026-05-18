Dvig socialnih prispevkov ogroža male kmetije

Osrednji med njimi je poziv zveznemu ministru za kmetijstvo Norbertu Totschnigu, naj okrepi podporne ukrepe za rejo krav dojilj v gorskih območjih. V zadnjem desetletju je število teh kmetij strmo upadlo, predvsem po ukinitvi premije leta 2015, zaradi česar je izginilo več kot 5.000 kmetij. Delež krav dojilj se je od leta 2014 do 2023 zmanjšal za tretjino, upad pa se nadaljuje z okoli 8.000 manj živalmi letno. Zbornični svetniki SJK zato zahtevajo ciljno usmerjeno podporo za te kmetije v novem programskem obdobju skupne kmetijske politike, saj je njihova dejavnost ključna za ohranjanje kulturne krajine in trajnostno kmetijstvo.