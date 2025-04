Direktor Kmetijske zbornice Hanzi Mikl je odšel v pokoj »V 15 letih smo veliko dosegli, ostaja pa grenkoba glede slovenščine«

Zbornica je bila 28. marca 2025 nabito polna, ko se je poslovil v pokoj Hanzi Mikl (65) v zasluženo penzijo. 15 let je bil direktor in službo izvajal s srcem in pametjo. Prišla sta oba predsednika deželnega zbora Reinhard Rohr in Andreas Scherwitzl, namestnik deželnega glavarja Martin Gruber, celovški župan Christian Scheider, vrsta poslancev, vse frakcije s svetniki kmetijske zbornice, Zdravko Inzko, vsi svetniki SJK Marjan Čik, F. J. Smrtnik, Stefan Domej in Franc Baumgartner, nastavljenci in vodje oddelkov Kmetijske zbornice, nekdanji predsednik Walfried Wutscher, ki je Mikla izbral in nastavil pred 15 leti. Nastavitev je Wutscher leta 2010 izpeljal proti močnemu odporu v Bauernbundu, kjer nekateri nikakor niso želeli koroškega Slovenca na vrhu uprave. Wutscher: »Odpor je bil velik in moral sem vložiti vso svojo politično in osebno moč, da so Mikla tedaj potrdili.«