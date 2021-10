Glavni kandidati Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Franc Baumgartner, Marjan Čik, Marinka Mader-Tschertou, Franc Jožef Smrtnik in Štefan Domej.

Zastopniki Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) so minuli ponedeljek v Celovcu predstavili svoj volilni program in listo kandidatov za volitve v kmetijsko zbornico, ki bodo 7. novembra (predvolilni dan bo 29. oktobra) potekali po vsej Koroški. Z glavnim kandidatom Marjanom Čikom na čelu so poudarili, da je SJK kot edina frakcija strankarsko neodvisna.

Zbornični svetnik Čik je povedal, da so med prvimi petimi na listi SJK sami znani obrazi. To so ob Čiku še ostali dosedanji zbornični svetniki Franc Jožef Smrtnik, Marinka Mader–Tschertou in Štefan Domej. Peti na listi pa je ekološki kmet Franc Baumgartner. V znamenju aktualnih dogajanj na zvezni ravni je dodal, da je bilo v zadnjih letih v politiki preveč zvezdnikov, deloma zelo mladih, ki niso dolgo ostali v politiki in da SJK stoji za ukoreninjeno politiko. Čik je povedal, da upa, da bo dogajanje na zvezni ravni dalo ljudem tudi misliti in da je treba tisto, za kar stojiš, tudi živeti in ne namesto politike delati šov kot v Hollywoodu.

Poudaril je, da je treba trend upadanja števila kmetij ustaviti, hkrati pa je treba zagotoviti preživetje kmečkih družin, kar bi se lahko uresničilo z uvedbo pogojnega osnovnega dohodka za vse kmetije, kakor to zahteva SJK. Med poudarki volilnega programa so še zmanjšanje oz. prilagoditev enotne vrednosti dejanskim dohodkom kmetom, administrativne poenostavitve, krepitev lastninskih pravic kmetov in znižanje zdravstvenega zavarovanja. Povedal je, da je bila sprememba nemškega imena SJK v Gemeinschaft der Kärntner Bäuerinnen und Bauern pravi signal in da je bilo na to mnogo pozitivnih reakcij.

SJK je predstavila volilni program in listo kandidatov

Drugi na listi, Franc Jožef Smrtnik, je zahteval krepitev podeželskega prostora in znižanje enotne vrednosti. Pri gozdarstvu je zahteval, da naj lesna industrija, ki dobro služi z lesom, tudi kmete dobro plača.

Gorska kmetica Marinka Mader-Tschertou je povedala, da se v prvi vrsti zavzema za gorske kmete in kmetice, povišanje enotne vrednosti pa za mnoge kmetije povzroča masivne težave.

O sijajnem uspehu samostojnega političnega gibanja na zadnjih volitvah je govoril Štefan Domej in opozoril na dobro mešanico starejših in mlajših kandidatov na letošnji listi SJK. Povedal je, da je na listi SJK letos 90 kandidatov. Politično delo SJK v zbornici in vlaganje predlogov v zadnji mandatni dobi ni bilo enostavno, je ugotovil, saj na zadnjih volitvah ni uspelo preprečiti absolutne večine Bauernbunda v predstojništvu. Mesto v predstojništvu je po mnenju Domeja vsekakor realistično, če SJK uspe nagovoriti dodatne volilce. Letos kandidira še dodatna stranka (Unabhängiger Bauernverband) in se bo tako tudi spremenil volilni ključ. Pozval je vse volilne upravičence, da se naj poslužijo svoje demokratične možnosti soodločanja.

Kot kmet z neposredno prodajo od doma si peti na listi SJK Franc Baumgartner želi manj birokracije in neposrednih kontrol. Povedal je, da je pandemija pokazala, kako važno je, da so na podeželju kmečke trgovine.

Franc Jožef Smrtnik je povedal, da je uspelo nagovoriti tudi nekaj kandidatov izven tradicionalnega območja, kjer živijo pripadniki manjšine. Cilj je v bodoče pridobiti tudi kandidate na zgornjem Koroškem in se glede na manjšanje števila kmetov in pripadnikov narodne skupnosti še bolj odpreti. Čik pa je povedal, da tudi mladina vidi kmečke teme pri SJK zelo dobro zastopane in da so z Andreasom Küglerjem (1993) pridobili mladega kmeta, ki je pred tem deloval v strukturah ljudske stranke.

Na mestih šest do petnajst na listi SJK sledijo (pri kandidatih pod 30 let starosti smo dodali tudi letnico rojstva): 6. Johannes Rutter, 7. Julia Grilc (1996), 8. Štefan Jenšac, 9. Mirijam Gallob (1996), 10. Tadej Čertov (1992), 11. Michael Hanze, 12. Kerstin Trattnig (1997), 13. Eugen Sitter, 14. Andreas Kügler (1993), 15. Martin Lesjak (1994).

Nazadnje so predstavniki SJK poudarili jasen volilni cilj – peti mandat in mesto v predstojništvu koroške kmetijske zbornice.