Po rekordni suši, ki je letos poleti predvsem ravninske travnike po Koroškem spremenila v rjavo stepo, so ti po poznopoletnem deževju spet zeleni. »Ena ura v juniju, en dan v juliju, en teden v avgustu in cel mesec v septembru«, spomni Veronika Urank-Olip s Kavhove kmetije v Encelni vasi na pregovor o rasti, ki velja tudi za travo. To pomeni, da je septembra nemogoče nadoknaditi spomladanske in poletne izpade pri žetvi sena. Njen mož Daniel ocenjuje, da so letos na svojih travnikih spravili »kar polovico manj sena kot pa v prejšnjih letih«. Za perspektivo o razsežnostih letošnje suše poskrbi njegov oče Jozi Urank: »Letošnje leto je že bilo izjemno, drugačno od sezonskih nihanj, ki smo jih poznali prej. Že zelo zgodaj je bilo suho, praktično od lanske jeseni, tudi pozimi skoraj ni bilo snega, to pomanjkanje dežja se je še stopnjevalo skozi vigred in se zaostrilo z vročino poleti.«
Veronika in Daniel sta od Urše in Jozija Uranka Kavhovo kmetijo prevzela pred štirimi leti. »V povprečju imamo 13 krav s teleti, vsega skupaj med 25 in 30 glav živine. Letos smo morali zaradi pomanjkanja krme prodati tri krave s teleti. Dodaten problem je odkupna cena goveje živine, ki je več kot za tretjino nižja od normalne. To se pravi, če si dve prodal, si eno šenkal zraven«, tako Veronika Urank-Olip. Selskih kmetov in kmetic sicer suša ni tako zelo prizadela kot kmetij v ravnini, a so pod udarom zaradi nizkih odkupnih in visokih nabavnih cen goveje živine. Recimo Andreja Nauk s Srednjega Kota, ki goji bike pitance: »Imam šest bikcev, kupim jih, ko so pol leta stari, prodam pa v drugem letu starosti, ko imajo med 350 in 400 kil. Običajno s tem zaslužim okoli 1000 evrov na bikca. Letos sem za bikca s približno 250 kilami plačala tisoč evrov, pred dvema letoma je stal še 600 evrov. Letos sem dobila 5,90 evrov za kilo mesa, lani je bilo malo čez 6 evrov za kilo. Zaslužim tudi ne več toliko, ko jih prodam žive. Je pač tudi veliko dela, vseeno če imam dovolj krme zaradi veliko travnikov in malo živine.« Njen sosed je polnopoklicni kmet in mesar Miha Roblek: »To je vse povezano. Če se meso poceni, kot se je letos, ker je bilo v Avstriji zelo veliko živine poklane, tudi živega telička prodaš poceni.« Valentinu Steharniku z Blata pri Pliberku ni bilo treba prodajati svojih krav mlekaric zaradi solidne zaloge krme iz prejšnjih let. Ocenjuje pa, da je letos pridelal med 30 in 40 odstotki manj sena, Miha Roblek pa »okoli 20 odstotkov manj«.
»V hlevu še imamo lastno vodo, v hiši pa je naš vodni vir letos usahnil že precej zgodaj vigredi. Tako da smo tukaj v hiši več ali manj celo leto na občinski vodi, prej pa morda dva tedna v največji suši,« situacijo z vodo opiše Veronika Urank-Olip. Pomanjkanje vode je prizadelo marsikatero koroško planino, kar je skupaj s požgano travo vodilo v predčasen odgon živine s planinskih pašnikov. Ali pa so bili vodni viri v planinah tako pičli, da je niso niti odgnali na pašo. Miha Roblek: »Letos prvič po skoraj 20 letih nisem imel živine na planini. Zaradi časa, ki ga porabim za to, zaradi volkov in medvedov, pa tudi zaradi vode. Gori na koncu Hajnževe doline pod Babo sta dve leseni koriti. Drugi kmetje so mi povedali, da je iz višjega vodnega vira samo še kapljalo, tisti spodaj pa je še dal toliko, da se je živina lahko napojila. A če bi na planino peljal toliko živine kot drugače vsako leto, je vprašanje, ali bi ta spodnji vir še zadostoval za vse, ki imamo tam pašno pravico.«
Po besedah Christopha Hopfgartnerja, vodje agrarnega oddelka za kmetijsko trgovino pri podjetju Lagerhaus v Celovcu, »Koroška običajno 100-odstotno sama krije potrebe po senu«. »Zdaj pa obstaja povpraševanje, ker sta predvsem prva in deloma tudi druga košnja popolnoma izpadli in se potreb ne da kriti. Suša je najmočneje prizadela spodnjo in osrednjo Koroško. Letos smo prodali okoli 2000 ton sena, uvoženega s severa Italije. Prej je na soncu sušeno seno stalo med 22 in 24 centi na kilo, zdaj smo pri 35 centih na kilo.«
Kmetje se na pomanjkanje krme odzivajo s prodajo in zakolom živine. Kot pravi selski biokmet Marko Oraže, »so cene mesa, mleka in živih živali tako kot cene vseh drugih dobrin odvisne od ponudbe in povpraševanja. Zdaj je na trgu veliko mesa in so cene nizke, a se bodo gotovo obrnile navzgor. Ta rast cen se bo v nadaljevanju predvidoma še okrepila, saj so se črede zmanjšale, stroški pa zvišali, predvsem nabavne cene krme, živine in dizla.« Odkupna cena mleka se je letos že dvakrat za malenkost zvišala.
Imam kmetiji na Srednjem Kotu in v Selah. Ukvarjam se z govedorejo in gozdnim gospodarstvom. Redim krave dojilje, telice, ki imajo 6, 7, 8, 9 mesecev, prodam naprej za koline, ali so to zdaj junice ali so to bikci, to je vseeno. Malo nekaj doma obdržim za naraščaj, da imaš svojo živino, če kaj izpade, da ni treba kupovati. Nekaj jih vsako leto sam zakoljem za koline. Trenutno imam 18 glav, še lani sem jih imel okoli 22. Najbolj me poleg suše skrbi rast fiksnih stroškov, ki jih imam na leto zdaj med 25 in 30 tisoč evrov, vrnitev velikih zveri in sporazum Mercosur. Letos sem moral glede paše precej žonglirati, kratkoročno odločati, opazovati, kako je kaj. Trenutno je ogromno mesa na tržišču, slej ko prej se bo to meso prodalo, porabilo, pojedlo. Potem bo spet manj mesa na trgu, deloma je že zdaj tako, da gre cena mesa počasi navzgor.
Letos smo imeli izpad pri košnji, kar pol manj sena smo spravili kot pa lani. Nekaj sena je ostalo od lanskega leta, ampak smo že kar hitro videli, da toliko primanjkuje, da je treba reagirati in smo tri krave odprodali. Koruzo, ki potrebuje določeno vlažnost, da lahko nastane silaža, smo morali spraviti že sredi avgusta. Imeli smo srečo, da smo imeli malo več površine kot navadno najete pa zasajene. Prodajamo pitance, recimo z devetimi meseci, te potem kupijo kmetje, ki jih redijo naprej. Cene mesa in žive živine bi morale narasti za vsaj tretjino, da bi bili na normalnem nivoju, recimo tako kot lani, ko je bila dobra cena. Na kmetiji, kakršna je naša, si lahko vesel že, če si na ničli, brez idealizma ne gre. Ljudje, ki ne kmetujejo, se ne zavedajo, kako prekarna je ta dejavnost.
Imam blizu 40 krav mlekaric. Letos je bila zaradi suše zelo borna žetev sena in koruze, ki je bila vsa uvela, enako trava. Na srečo imam nekaj rezerve sena od lani, tako da mi ni bilo treba prodajati krav pod ceno. Če se bo tako nadaljevalo s sušo v naslednjem letu, bom moral nekaj živali prodati, saj mi bo zmanjkalo sena. Lani je imelo mleko dobro ceno, ki je letos padla, a se je medtem že dvakrat malenkost zvišala.
Na naši kmetiji Liendl, ki jo vodim skupaj z ženo, imamo 13 krav dojilj, teličke in mlado plemensko živino pasme pinzgauer. Poleti imamo vso živino na planinski paši. Tam je bila zaradi suše preskrba z vodo veliko vprašanje. Ker je bilo tako vroče in je bilo malo padavin, je zraslo zelo malo trave. S svojih travnikov smo spravili okoli 40 odstotkov manj sena kot pa lani. Krme sicer ne bomo dokupovali, a bomo zmanjšali čredo, da jo spravimo čez zimo.
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