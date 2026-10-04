Veronika in Daniel sta od Urše in Jozija Uranka Kavhovo kmetijo prevzela pred štirimi leti. »V povprečju imamo 13 krav s teleti, vsega skupaj med 25 in 30 glav živine. Letos smo morali zaradi pomanjkanja krme prodati tri krave s teleti. Dodaten problem je odkupna cena goveje živine, ki je več kot za tretjino nižja od normalne. To se pravi, če si dve prodal, si eno šenkal zraven«, tako Veronika Urank-Olip. Selskih kmetov in kmetic sicer suša ni tako zelo prizadela kot kmetij v ravnini, a so pod udarom zaradi nizkih odkupnih in visokih nabavnih cen goveje živine. Recimo Andreja Nauk s Srednjega Kota, ki goji bike pitance: »Imam šest bikcev, kupim jih, ko so pol leta stari, prodam pa v drugem letu starosti, ko imajo med 350 in 400 kil. Običajno s tem zaslužim okoli 1000 evrov na bikca. Letos sem za bikca s približno 250 kilami plačala tisoč evrov, pred dvema letoma je stal še 600 evrov. Letos sem dobila 5,90 evrov za kilo mesa, lani je bilo malo čez 6 evrov za kilo. Zaslužim tudi ne več toliko, ko jih prodam žive. Je pač tudi veliko dela, vseeno če imam dovolj krme zaradi veliko travnikov in malo živine.« Njen sosed je polnopoklicni kmet in mesar Miha Roblek: »To je vse povezano. Če se meso poceni, kot se je letos, ker je bilo v Avstriji zelo veliko živine poklane, tudi živega telička prodaš poceni.« Valentinu Steharniku z Blata pri Pliberku ni bilo treba prodajati svojih krav mlekaric zaradi solidne zaloge krme iz prejšnjih let. Ocenjuje pa, da je letos pridelal med 30 in 40 odstotki manj sena, Miha Roblek pa »okoli 20 odstotkov manj«.