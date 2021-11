To nedeljo so volitve v kmetijsko zbornico, med kandidati frakcije SJK je tudi nekaj mlajših kmetic in kmetov. Vprašali smo jih, kakšni so izzivi kmetijstva in kako razvijajo svoje kmetije v časih negotovosti in sprememb.

Julia Grilc

kmetija pri Oberu, Podkraj

Kdo ste?

Sem Julia Grilc iz Podkraja pod Peco in sem stara 25 let.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom?

Če ne, s čim se še ukvarjate?

Poleg dela na kmetiji prav vsi člani kmetijskega gospodarstva hodimo v službo. Sama delam v odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?

Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Na naši kmetiji se ukvarjamo z govedorejo in konjerejo. Običajni delovni dan na naši kmetiji je nekako takšen: zjutraj pred zajtrkom nakrmimo krave in konje in jih nato spustimo v izpust ali na pašnik, nato pa nakrmimo še prašiče in kokoši ter poberemo sveža jajca, ki jih nato velikokrat porabimo za zajtrk. Nato se odpravimo v službo in v poznih popoldanskih urah nadaljujemo z delom na kmetiji. Prosti čas izkoristimo za delo s konji, saj jih pripravljamo za razne konjerejske dogodke, uvajamo jih in učimo vožnje z vozom.

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.

Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Kmetovati želim, ker se rada ukvarjam z živalmi, ker sem rada v naravi in ker je to del tradicije.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?

Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici,

ki prevzame kmetijo?

Kot enega večjih izzivov za kmete vidim predvsem veliko konkurenčnost s strani ogromnih kmetijskih obratov, ki na vse načine poskušajo izničiti delo manjših družinskih kmetij. Nujno potrebno pa bo spremeniti način socialnega zavarovanja za tiste kmete, ki poleg prispevkov na delovnih mestih v podjetjih plačujejo tudi polne prispevke od kmetije, kar je nesprejemljivo. Vsekakor pa bomo morali biti mladi še bolj iznajdljivi in inovativni v časih, ki prihajajo, in predvsem razmišljati lokalno in regionalno.

Daniel Urank

kmetija Kavh, Encelna vas

Kdo ste?

Moje ime je Daniel Urank, star sem 31 let. Domača kmetija je Kavh v Galiciji.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom?

Če ne, s čim se še ukvarjate?

Domača kmetija daje premalo, da bi lahko samo od tega živeli, zato hodim v službo. Sem programer v tovarni strojev Springer v Celovcu.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?

Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Imamo gozd in živinorejo. Z očetom poskušava pripraviti naše gozdove na spremembe klime, ker imamo veliko smrek in probleme z lubadarjem. Misliva, da morava počasi dobiti bolj mešan gozd, da bodo še moji otroci imeli kaj od njega. Živinoreja je moja srčna zadeva, pri tem me podpirajo žena in starši. Tudi na polju rad preizkušam nove stvari ali druge načine dela, včasih kakšen eksperiment uspe, včasih pa kaj spodleti. Kmetje v soseščini so me spraševali, zakaj to tako delam in da je to »neumno« in se ne splača, jaz sem pa rekel, da bom poskusil in potem bom vedel. Mnenja sem, da si domači mali kmetje premalo upamo eksperimentirati na polju ali v gozdu.

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.

Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Biti kmet je zame najlepši po­klic, ker si v naravi, delaš s tehniko, dnevi so raznoliki in ne vedno enaki.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?

Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici,

ki prevzame kmetijo?

Mislim, da je največji izziv za mladega kmeta, da dobi priložnost za preizkušanje novih idej na kmetiji. Če prevzameš kmetijo, ne smeš le gledati, kakšna je kmetija zdaj, ampak kakšna bi lahko bila nekoč v prihodnosti.