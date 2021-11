To nedeljo so volitve v kmetijsko zbornico, med kandidati frakcije SJK je tudi nekaj mlajših kmetic in kmetov. Vprašali smo jih, kakšni so izzivi kmetijstva in kako razvijajo svoje kmetije v časih negotovosti in sprememb.

Tadej Čertov

kmetija Hlipuc, Sele

Kdo ste?

Sem Tadej Čertov in stanujem v Selah na bio kmetiji Hlipuc. Star sem 28 let.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom?

Če ne, s čim se še ukvarjate?

Poleg kmetije imam podjetje BeeSaver, ki razvija in izdeluje merilne sisteme za čebelje panje. Dodatno sem podpredsednik Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), kjer sooblikujem izobraževalni program za kmete in kmetice ter vodim skupino mladih kmetic in kmetov.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?

Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Ukvarjamo se z ovčerejo, čebelarstvom, gozdarstvom, zelišči, sadjarstvom in žganjekuho. Moj delovni dan je vsak dan drugačen, ker je na kmetiji veliko različnega dela, ki ga je treba opraviti. Zelo važno je, da si dobro načrtuješ čas, ker dela na kmetiji nikoli ne zmanjka. Najbolj naporen čas je pri nas na gorski kmetiji poletje, ker imamo tedaj veliko ročnega dela na travnikih. Brez pomagačev to ni možno, toda v zadnjih letih jih je vedno teže dobiti. Poleg tega si odvisen od vremena in tako sem ponavadi ob slabem vremenu v pisarni in tam upravljam svoje delo.

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.

Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Ko sem na Dunaju zaključil študij gozdarstva, je bilo zame jasno, da se bom vrnil na domačo kmetijo. Glavni vzrok je, da zelo rad delam v naravi. Ni nepomembno, da si kot kmet sam svoj šef in sam lahko odločaš, kaj boš delal in česa ne. Pogoji za kmete so se v zadnjih letih zelo poslabšali in zato je vedno teže živeti od kmetije. Zato bi bilo iz mojega vidika zelo važno, da bi postal poklic kmeta spet bolj ugleden in da bi kmetje dobili pravično ceno za svoje izdelke in pridelke.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?

Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici, ki prevzame kmetijo?

V zadnjih letih je postala birokracija največji izziv. Kot mlad kmet si zelo motiviran, da poskusiš nove stvari in iščeš nove panoge, da bi lahko nadaljeval s kmetijo. Toda zaradi predpisov to velikokrat ni mogoče oziroma je zelo težko.

Mlademu kmetu, ki prevzame kmetijo, bi svetoval, da si natačno ogleda, s čim se kmetija do sedaj ukvarja in kateri so njeni potenciali. Najvažneje za mladega kmeta pa je, da rad dela na kmetiji, kajti to, kar z veseljem delaš, delaš tudi dobro.

Marco Hobel

Kdo ste?

Ime mi je Marco Hobel in star sem 24 let.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom?

Če ne, s čim se še ukvarjate?

Nimam dovolj velike kmetije, da bi se preživljal le s kmetovanjem, poleg tega hodim še v službo.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?

Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Ukvarjam se z ovcami, ki jih prodajam.

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.

Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Mnenja sem, da pogoji za kmetijstvo še nikoli niso bili enostavni, iz leta v leto postajajo težji. Zelo rad delam na kmetiji, delo z živalmi, na travniku, v gozdu ali kjerkoli že mi je zelo všeč.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?

Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici, ki prevzame kmetijo?

Sam sem še mlad kmet. Ni enostvno, če si motiviran in imaš veselje pri delu, ti lahko uspe. Mislim, da mora vsak zase najti pravo pot.