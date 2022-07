Borovnice veljajo za zdrave in zdravilne, a so nam načeloma dostopne le v trgovini ali v gozdu. Borovnice iz trgovine pa z vsebnostjo pesticidov nasprotujejo svojemu blagodejnemu učinku. Tega se zaveda zagnani kmet Benjamin Lach, doma v vasi Pudab v Dobrli vasi, ki s svojo plantažo borovnic za samoobiranje pod imenom »Berry to go« nabiralcem ponuja alternativo.

Dobrla vas V prvi vrsti je Benjamin Lach ljudskošolski učitelj v Mariji na Zilji. Sezona borovnic pa poteka v poletnih mesecih, kar se časovno ujema z učiteljevanjem. Že prej je delal in pomagal na kmetiji svojih staršev, leta 2018 pa se je navdušil nad borovnicami in konceptom samoobiranja, s katerim je v kmetijstvu želel kreniti po drugačni, modernejši poti kot njegovi starši. Za borovnice se je odločil, ker so seveda zdrave. Mineralne snovi podpirajo krvni obtok, sveže borovnice podpirajo prebavo (pri prevelikem zaužitju lahko tudi preveč podpirajo), posušene pa pomagajo proti driski. Med drugim zdravijo tudi najrazličnejše očesne bolezni, s katerimi je imel težave tudi Benjamin.

Postopek samoobiranja je precej enostaven: prideš, obereš, stehtaš, plačaš, odideš. Nekateri se potrudijo in borovnice oberejo sami in že med obiranjem malo »pomaužnajo«, spet drugi jih že obrane pridejo le iskat.

Del Lachovih borovnic pa prodajajo tudi v raznih kmečkih trgovinah in Zadrugah, npr. v kmečkih trgovinah družine Jäger v Sinči vasi in Velikovcu, v poslovalnicah Zadruga v Pliberku, Železni Kapli in Globasnici. Popularnejše so ameriške borovnice z belim mesom, ki jih ljudje uživajo predvsem sveže, z jogurtom, sladoledom ali iz njih naredijo pecivo. Manjši del nasada so aronije, ki so sveže grenkejše in zato primernejše za sok, sirup, marmelado ali žganje. Lach jih prodaja tudi zmrznjene in sušene za čaj ali zimski müsli.

Pogoj, da teh 1200 rastlin na polovici hektarja dobro raste, je kisla zemlja. Z razliko od domače gozdne črnice je ameriška borovnica manj zahtevna, ker uspeva na sončnih in zračnih legah, suša pa je letos izziv tudi za Lacha. Nekaj malega sam zaliva ročno, jeseni pa ima namen namestiti namakalni sistem.

Veliko dela je z oskrbo same plantaže, s košnjo trave in odstranjevanjem plevela. Odstranjuje ga z roko, saj ne želi uporabljati herbicidov. Benjaminu Lachu je pomembna trajnost in ekološkost, vendar plantaža nima biološkega pečata, saj bi morala celotna kmetija prestopiti na biološko kmetovanje, kar pa je po njegovem mnenju težavno. Vseeno pa zavrača uporabo kemijskih pesticidov. Da so rastline zaščitene in da podpira njihovo rast, uporablja efektivne mikroorganizme, ki so združljivi z naravo in ne motijo njenega ravnovesja.

Ravno to privlači ljubitelje borovnic. Vedno več ljudi ceni lokalno in sezonsko pridelano hrano. Sobotni nabiralci so izrazili navdušenje nad obstojem samoobiranja. Takšen način so ubrali tudi drugi kmetje na Koroškem, npr. družina Weber v Želučah s plantažo jagod. Na vsak način je plantaža lahko tudi kraj srečanja in izmenjave.

Z imenom »Berry to go« uveljavlja svojo prepoznavnost. Prisoten je tudi na socialnih omrežjih, kjer dokumentira novosti in svoje delo. Največ ljudi pa še vedno za ta kraj izve preko ustnega vira.