Viški 632. pliberškega jormaka

10.00 31. mednarodno srečanje upokojencev iz Koroške, Slovenije in Italije v šotoru Svaveja uta. Ples in zabava: Trio Alpe in Omizje muzikantov Podjuna

12.00 Velika slavnostna povorka

13.15 Zgodovinski »Freyungsakt« in razglasitev sejma

14.00 Odprtje sejma na travniku ter načep soda piva v šotoru Wolfganga Stefitza

16.00 Odprtje »26. razstave Alpe-Jadran« v šotoru Alpe-Jadran

17.00 Ansambel Rosa v šotoru družine Stefitz

19.00 Ples in zabava z Ansamblom Drava v Svaveji uti

20.00 Legendarna skupina Die Buben v Breznikovem šotoru