Viški 632. pliberškega jormaka

26.8.2025 Pliberk Bleiburg Novice
Tudi letošnji Jormak nudi bogato ponudbo vse 4 dni trajanja največjega in najstrejšega ljudskega slavja južne Koroške.

Vse dni

Večerna zabava v šotoru Papaya. Razni DJ-ji.        
Večerna zabava s skupino Meilenstein v šotoru Meilenstein. Šotor bo v nedeljo zaprt.
Večerna zabava z DJ-ji v šotoru Filou. 
Večerna zabava z rock glasbo v šotoru Rock die Wiese. 

petek, 29. avgust

Dan Radio Kärnten, cenejše vožnje na zabavišču do 19. ure

12.00 Bogoslužje na Pötscherjevem avtodromu: mašuje dekan Ivan Olip
17.00 Ansambel Rosa v šotoru Wolfganga Stefitza
18.00 Mladina na odru Svaveje ute: Voxon vocal academy, učenci Martina Suschniga, Bend Ladja live on stage
19.00 Predstavitev novega podstavka za pivski kozarec ter načep jormaškega piva v Breznikovem šotoru
19.00 Predstavitev nove zgoščenke skupine Quetsch Ma (Martin in Eduard Suschnig)
20.00 Stefan Thaler Jazztet v Stöcklovi uti
20.00 Zabava s skupino MEETU Live! v Breznikovem šotoru

sobota, 30. avgust

Celodnevni kramarski sejem, razstava obrti in kmečke mehanizacije

10.00 31. mednarodno srečanje upokojencev iz Koroške, Slovenije in Italije v šotoru Svaveja uta. Ples in zabava: Trio Alpe in Omizje muzikantov Podjuna 
12.00 Velika slavnostna povorka
13.15 Zgodovinski »Freyungsakt« in razglasitev sejma
14.00 Odprtje sejma na travniku ter načep soda piva v šotoru Wolfganga Stefitza
16.00 Odprtje »26. razstave Alpe-Jadran« v šotoru Alpe-Jadran
17.00 Ansambel Rosa v šotoru družine Stefitz
19.00 Ples in zabava z Ansamblom Drava v Svaveji uti
20.00 Legendarna skupina Die Buben v Breznikovem šotoru

nedelja, 31. avgust

Dan noše, celodnevni kramarski sejem, razstava obrti in kmečke mehanizacije

12.00 Slovenska oddaja voščil »Čestitamo in pozdravljamo« v Svaveji uti. Nastopajo: Godba na pihala Šmihel, MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Mežiški knapi
18.30 Večerna zabava v Svaveji uti: ansambel Valovi
20.00 Modna revija podjetja Strohmaier v Breznikovem šotoru

ponedeljek, 1. september

Celodnevni kramarski sejem, razstava obrti in kmečke mehanizacije

16.30 Zaključno žrebanje nagradne igre občine Lovran v šotoru Alpe-Jadran
17.00 Svaveja uta: ples in zabava z ansamblom Rosa
17.30 Zaključno žrebanje nagradne igre Lions Club v Breznikovem šotoru
19.00 Nastop skupine Die Buben v Breznikovem šotoru in legendarna »danes ne gremo domov fešta«

