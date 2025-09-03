Veliko zadovoljnih obrazov na 632. Pliberškem jormaku

Jormak se je minuli petek začel z jormaškim vremenom, torej z mešanico sonca, oblakov in seveda dežja. Nestanovitno vreme s kratkimi nalivi je zaznamovalo tudi soboto, obiskovalcev pa ni odgnalo, v množicah so prihajali na sejmišče. Letošnjega sejma se je udeležilo več kot 131.000 obiskovalcev, številka, ki je potrjena zaradi anonimnega štetja telefonskih podatkov. Najmočnejši dan je bila nedelja z več kot 41.000 obiskovalci in sončnim vremenom, ki je vladalo tudi ves ponedeljek.
Rekordno število obiskovalcev je jormak obiskalo leta 2023, ko so ga po dvoletni pavzi zaradi pandemije koronavirusa prvič ponovno izvedli: tedaj so našteli več kot 140.000 ljudi, ki so prišli v Pliberk iz Avstrije, Slovenije in Italije. Na travniku je bilo 300 razstavljalcev, od gostinskih obratov in zabaviščnega parka do oblek ali nakita je bila ponudba kot vsako leto zelo raznolika. Suho je bilo opoldne, ko je tradicionalna jormaška povorka krenila po pliberškem glavnem trgu.
Poleg številnih gospodarskih obratov, lokalnih društev in seveda deželnih politikov in tistih iz bližnjih občin je letos sodelovalo več godb, med njimi domača godba iz Libuč ter godba iz Lukovice in pihalni orkester iz Brd. Povorko sta moderirala Raimund Grilc v nemščini in Claudia Daniel v slovenščini. Potem ko je župan Visotschnig predal mestnemu župniku Ivanu Olipu zakupnino za jormaški travnik so udeleženci povorke krenili proti šotoru Wolfganga Stefitza, kjer je sledila uradna otvoritev jormaka in načep piva.
Predstavniki deželne politike Gaby Schaunig (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Martin Gruber (ÖVP) in Franc Jožef Smrtnik (TK) so pozdravili goste jormaka in zaradi bolezni vidno oslabelemu pliberškemu županu Visotschnigu zaželeli vse najboljše. Visotschnigu so se zahvalili tudi predstavniki občine, saj je kot tržni referent aktiven že 35 let, od leta 1991. V zahvalo so mu tržni mojster Arthur Ottowitz ter mestna svetnika Daniel Wriessnig (ÖVP) in Marko Trampusch (EL) izročili priznanje v obliki karikature. Deželni poslanec Franc Jožef Smrtnik je v svojem govoru poudaril, »da je južna Koroška uspešna tudi zaradi te dvojezičnosti, ki se naj ohrani«.
Že 26. je na jormaku stal tudi šotor Alpe-Jadran s 16 razstavljalci iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije. Vse od začetka v šotoru sodelujejo občina Goriška brda, občina Codroipo in razstavljalci iz tukajšnje regije. »Letos se je težiščno predstavila s Pliberkom pobratena občina Goriška brda, župana Franca Mužiča pa so v Pliberk spremljali briška Godba, skupina briške žene, vokalna skupina Vinika in kvintet Brda,« je goste in župane ter predstavnike iz sosednjih držav pozdravil mestni svetnik in referent za sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran Marko Trampusch. Župan Goriških brd Franc Mužič na otvoritvi: »Zadovoljen in ponosen sem, da se lahko Brici tukaj predstavimo. Sodelovanje ne pomeni samo neke izmenjavo dobrin v ekonomskem smislu. Važno je tudi to, da na takih srečanjih sklepamo prijateljstva, kar je vsekakor v teh časih prav. Sodelovanje se pokaže tudi v tem, da predstavniki in proizvajalci od tukaj prihajajo na naš praznik češenj, ki ga bomo naslednje leto obhajali šestdesetič.«
Kot je Novicam potrdil policist na jormaku, je bilo letos mirno, poleg običajnih incidentov v nočnih lokalih se na sejmišču ni zgodilo nič hujšega. Uspešen je bil jormak tudi za organizatorje Svaveje ute, ki je bila po besedah predsednika SPD Edinost Mateja Trampuscha letos »popoln uspeh«. Za kulinarično ponudbo je tudi letos skrbelo podjete Partl iz Dobrle vasi. Viški v »uti« so bili srečanje upokojencev z več kot 600 udeleženci v organizaciji Slovenskega društva upokojencev Pliberk in nastop ansambla Drava v soboto, oddaja čestitk Slovenskega sporeda ORF v živo iz šotora z nastopom MoPZ Foltej Hartman in Mežiškimi knapi, Godbo na pihala iz Šmihela ter Ansamblom Zgruntani. V ponedeljek so jormak v Svaveji uti zaključili z Ansamblom Rosa, ki je pred tem že dvakrat igral v šotoru Wolfganga Stefitza.
V ponedeljek so bili razstavljalci in kramarji v veliki večini zelo zadovoljni, nekateri gostje pa so razpravljali o cenah za hrano in pijače na jormaku, za veliko pivo je bilo treba odšteti okoli šest evrov, dunajski zrezek s pomfrijem pa med 15,9 € (Svaveja uta) in 17,5 € (Stefitz). Lažje razumljive postanejo cene za tiste, ki vedo za stroške, ki jih morajo nositi npr. upravljalci velikih šotorov na jormaku. Tako morajo recimo organizatorji Svaveje ute, zadnjega velikega šotora, ki ga organizira kulturno društvo, samo za najemnino travnika občini plačati že skoraj 5000 € najemnine. Še dobro, da je jormak samo enkrat v letu ...
Na jormaku ponujam nakit iz naravnih materialov, na primer iz vrtnic, maha ali lišaja, ki jih na poseben način obdelam, oblikujem in tudi sam izdelujem. Izdelki so 100-% moje delo, s tem se ukvarjam že 26 let. Pridobil sem mnogo strank, ki redno prihajajo na jormak. Z jormakom sem zadovoljen. Zame je pomemben direkten kontakt s stranko, s prodajo po spletu se trenutno še ne ukvarjam, ker mi primanjkuje časa. Letno sem na okoli 15 trgih, drugače pa dnevno prodajam izdelke poleti na Peci, predvsem turistom. Na stojnici mi je pomagala hčerka Timna. (na sliki)
V mojem velikem šotoru dela okoli 40 ljudi, imam še šotora s klobasami in šotor s kebabom. Z vremenom smo imeli letos precej sreče, da ni bilo toliko dežja. V nedeljo je bilo preveč obiska, da nismo mogli več vseh gostov hitro pogostiti. Imam dvojezični, slovensko-nemški jedilni list, ker imam veliko obiska iz Slovenije in živimo v tej regiji, ki se ne konča z mejo, tudi trg ne. Obrat je prijavljen na moje ime, a šef je pa že moj sin Wolfgang (se smeji).
