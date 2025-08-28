Težišče v šotoru: Goriška brda na pliberškem jormaku

Lansko leto je šotor Alpe-Jadran praznoval 25-letnico. Kaj bo v njem predstavljeno letos?

Marko Trampusch: Letos je težišče v šotoru predstavitev Občine Goriška brda, s katero je pobratena naša občina. V šotoru bo igrala Briška godba, nastopile bodo briške žene in dekleta, zaigral bo tudi Briški kvintet, zapela pa bo vokalna skupina Vinika. Ti nastopi in predstavitev bodo v soboto. Pride tudi delegacija iz Lovrana, iz Italije pa naši prijatelji iz Codroipa. Poleg tega se v šotoru predstavljajo še Terme Laško.

Kaj v šotoru Alpe-Jadran predstavlja občino Pliberk?

Občino v šotoru zastopa Geopark Karavanke s svojo ponudbo, iz občine pa prihajajo Trachtenkapelle Loibach, Kulturverein Petzen in mladi nogometaši iz SVG Pliberk. Prisotne bodo tudi Zadruga, Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov in Kmečko-izobraževalna skupnost KIS.

Česa se kot občinski svetnik, a tudi kot kmet in družinski človek veselite na jormaku?

V soboto bom imel največ uradnih opravkov, med drugim sem odgovoren za odprtje šotora Alpe-Jadran, saj so čezmejne povezave s pobratenimi občinami del mojega resorja. Nedelja in ponedeljek pa bosta zame v znamenju druženja z znanci, prijatelji, družino in našimi gosti.

Lahko v denarju ovrednotimo pomen jormaka za pliberško občino?

Občina ima z jormakom praviloma primanjkljaj, saj skoraj vsako leto doplačujemo. Jormak kot tak ima svojo postavko v proračunu. A mislim, da je vseeno zelo važno, da jormak organizira občina, da je vstop še dalje prost, predvsem pa to, da imajo naši obrtniki in gostinci dobre dohodke. Posel na jormaku jim gotovo pomaga v letni bilanci, s tem pa imamo tudi manj stečajev v občini. Pomisliti je treba namreč, da podjetniki in obrtniki oz. vse gospodarske družbe, ki poslujejo v naši občini, tej tudi plačujejo davek. Pričakujemo pa 120–140.000 obiskovalcev.