Težišče v šotoru: Goriška brda na pliberškem jormaku

28.8.2025 Pliberk Bleiburg Tomaž Verdev
Marko Trampusch (62) iz Doba pri Pliberku je od leta 2013 mestni svetnik za kulturo tržne občine Pliberk.

Lansko leto je šotor Alpe-Jadran praznoval 25-letnico. Kaj bo v njem predstavljeno letos?

Marko Trampusch: Letos je težišče v šotoru predstavitev Občine Goriška brda, s katero je pobratena naša občina. V šotoru bo igrala Briška godba, nastopile bodo briške žene in dekleta, zaigral bo tudi Briški kvintet, zapela pa bo vokalna skupina Vinika. Ti nastopi in predstavitev bodo v soboto. Pride tudi delegacija iz Lovrana, iz Italije pa naši prijatelji iz Codroipa. Poleg tega se v šotoru predstavljajo še Terme Laško.

Kaj v šotoru Alpe-Jadran predstavlja občino Pliberk?

Občino v šotoru zastopa Geopark Karavanke s svojo ponudbo, iz občine pa prihajajo Trachtenkapelle Loibach, Kulturverein Petzen in mladi nogometaši iz SVG Pliberk. Prisotne bodo tudi Zadruga, Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov in Kmečko-izobraževalna skupnost KIS.

Česa se kot občinski svetnik, a tudi kot kmet in družinski človek veselite na jormaku?

V soboto bom imel največ uradnih opravkov, med drugim sem odgovoren za odprtje šotora Alpe-Jadran, saj so čezmejne povezave s pobratenimi občinami del mojega resorja. Nedelja in ponedeljek pa bosta zame v znamenju druženja z znanci, prijatelji, družino in našimi gosti.

Lahko v denarju ovrednotimo pomen jormaka za pliberško občino?

Občina ima z jormakom praviloma primanjkljaj, saj skoraj vsako leto doplačujemo. Jormak kot tak ima svojo postavko v proračunu. A mislim, da je vseeno zelo važno, da jormak organizira občina, da je vstop še dalje prost, predvsem pa to, da imajo naši obrtniki in gostinci dobre dohodke. Posel na jormaku jim gotovo pomaga v letni bilanci, s tem pa imamo tudi manj stečajev v občini. Pomisliti je treba namreč, da podjetniki in obrtniki oz. vse gospodarske družbe, ki poslujejo v naši občini, tej tudi plačujejo davek. Pričakujemo pa 120–140.000 obiskovalcev.

