Petek, 30. avgust

Dan Radio Kärnten, cenejše vožnje na zabavišču do 19. ure

12.00 Bogoslužje na Pötscherjevem avtodromu: mašuje dekan Ivan Olip

17.00 Ansambel Rosa v šotoru družine Stefitz

19.00 Predstavitev novega podstavka za pivski kozarec ter načep Heminega piva v Breznikovem šotoru

20.00 Stefan Thaler Jazztet v Stöcklovi uti

20.00 Zabava s skupino MEETU Live! v Breznikovem šotoru

20.30 Mlade glasbene skupine na odru Svaveje ute: Ladja in Younak

– Večerna zabava v šotoru Papaya (nova lokacija ob panoramskem kolesu). Nastopajo razni didžeji, tudi v soboto, nedeljo in ponedeljek.

– Večerna zabava s skupino Meilenstein v šotoru Meilenstein. Skupina bo nastopala tudi v soboto in ponedeljek.

– Večerna zabava z didžeji v šotoru Filou. Tudi v soboto in ponedeljek. V nedeljo karaoke.

– Večerna zabava z rock glasbo v šotoru Rock die Wiese. Tudi v soboto, nedeljo in v ponedeljek.

Sobota, 31. avgust

• Celodnevni kramarski sejem, razstava obrti in kmečke mehanizacije

10.00 30. mednarodno srečanje upokojencev iz Koroške, Slovenije in Italije v šotoru »Svaveja uta«. Ples in zabava: Trio Alpe.

12.00 Velika slavnostna povorka

13.15 Zgodovinski »Freyungsakt« in razglasitev sejma; župan Stefan Visotschnig v spremstvu vojakov s helebardami na sejmišču pliberškega jormaka prebere zgodovinsko besedilo o razglasitvi sejma.

14.00 Ples in zabava v Svaveji uti z Omizjem muzikantov Podjuna

14.00 Odprtje sejma na travniku ter načep soda piva v slavnostnem šotoru družine Wolfganga Stefitza

16.00 Odprtje »25. razstave Alpe-Jadran« v šotoru Alpe-Jadran

17.00 Ansambel Rosa v šotoru družine Stefitz

19.30 Ples in zabava z ansamblom Igor in zlati zvoki v Svaveji uti

20.00 Legendarna skupina Die Buben v Breznikovem šotoru

Nedelja, 1. september

DAN NOŠE v dirndlu in usnjenih hlačah

• Celodnevni kramarski sejem, razstava obrti in kmečke mehanizacije

12.00 Slovenska oddaja voščil »Čestitamo in pozdravljamo« v Svaveji uti. Nastopajo: Godba na pihala Šmihel, MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Janez Petjak.

17.30 Večerna zabava v Svaveji uti: ansambel Valovi

20.00 Modna revija podjetja Strohmaier v Breznikovem šotoru

Ponedeljek, 2. september

• Celodnevni kramarski sejem, razstava obrti in kmečke mehanizacije

16.00 Zaključno žrebanje nagradne igre občine Lovran

17.00 Svaveja uta: ples in zabava z ansamblom Rosa

17.30 Zaključno žrebanje nagradne igre Lions v šotoru Lions Cluba

19.00 Nastop skupine Die Buben v Breznikovem šotoru in legendarna »danes ne gremo domov fešta«