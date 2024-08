1. Dvojezična srca iz lecta v Svaveji uti

Lani je društvo SPD Edinost v Pliberku izkupiček iz prodaje src (2500 €) v celoti darovalo za žrtve poplav v Avstriji in Sloveniji.

V Svaveji uti bodo prodajali »srca za kulturo«. Lansko leto so z dobrodelno akcijo zbrali 2.500 evrov za žrtve poplav.

Tudi letos boste lahko v Svaveji uti kupili lectova srca s slovenskim ali dvojezičnim nemško-slovenskim napisom. Temu je botrovala ugotovitev društvenikov slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku da na jormaku ni več slovenskih oz. dvojezičnih src iz lecta. Leta 2023 so se zato odločili, da jih bodo naročili pri slaščičarki Rosini »Zuckerrosi« Glawar in jih prodajali sami. Lani je bil izkupiček akcije v višini 2.500 evrov namenjen žrtvam poplav, letos pa bo izkupiček šel v delovanje društva, financiraje pevskih seminarjev in glasbenega sporeda jormaka. Srce iz lecta stane 10 evrov. Na voljo je več motivov, naprodaj pa bodo dvojezična srca v Svaveji uti, ki jo upravlja SPD Edinost.

2. Zajtrk in pizza

Nov šotor Teigkeller bo nudil zajtrk in marsikaj več

Ob šotoru Alpe-Jadran bo letos prvič šotor podjetja Teigkeller Samuela Schubla. Tam bo pripravljal napolitanske pice, s katerimi si je nabral že nekaj privržencev. Dodatno bo Schubel ponudil burgerje z suho zorenim (dry aged) mesom. Novost pa bo prav gotovo tudi zajtrk, ki ga bo Schubel ponudil v soboto in nedeljo (9.00–12.00). Povabil je še nekaj drugih ponudnikov hrane in vina. Pred šotorom bo na voljo mesni sir znamke Leka, kava Zum Julian in sladoled Eisliesl. Znotraj šotora pa bo Norbert Radocha ponujal svoja vina. V šotoru bo tudi nagradna igra, izkupiček gre za pliberško kočo.

3. V Zadrugo tudi v nedeljo

Pri stojnici Zadruge v šotoru Alpe-Jadran bodo nudili izvrstne pijače.

Trgovina bo odprta v nedeljo od 9.do 17. ure

Zadruga bo tudi letos večkrat zastopana na pliberškem jormaku. V šotoru Alpe-Jadran bodo na stojnici Zadruge nudili pijače in kraški pršut, v petek zvečer pa bodo predstavili vina podjetja Monterosso. Vse dni bo na stojnici na voljo gin podjetja Berryshka Gin. V šotoru pred Zadrugo bo od petka do ponedeljka vse dni razprodaja svetil podjetja Globo ter posebna prodaja električnih koles Bären Bikes. Poleg tega bo Zadruga še z razstavo Stihl izdelkov prisotna v šotoru gospodarskega združenja. Trgovina bo tudi letos odprta od 9. do 17. ure.

3. KIS vabi na stojnico

Na stojnici KIS se srečajo kmetje od blizu in daleč.

KIS tudi letos pričakuje goste v šotoru Alpe-Jadran

Tudi letos se bo na jormaku predstavila Kmečka izobraževalna skupnost (KIS). Marinka Mader-Tschertou: »Obiskovalce bomo pogostili z vini iz Slovenije in Italije. Iz Koroške bomo ponudili mošt in jabolčni sok. Na tradicionalni dan kmetic in kmetov v ponedeljek bomo ob 17. uri podelili nagrade letošnjega festivala Dobrot slovenskih kmetij. En del smo že podelili na Kmečkem prazniku. Ker pa niso vsi kmetje utegnili priti tja, bomo preostale počastili na pliberškem jormaku.«

0. Jazz v Stöcklovi uti

V petek, 30. avgusta, ob 20. uri

Leta 1999 so prvič igrali jazz pred skednjem družine Stöckl ob vhodu na pliberško sejmišče. Idejo sta imela glasbenika Stefan Thaler in Paul Stöckl. Kasneje se je koncert na jormaški petek preselil v skedenj. Lectarstvo Stöckl je leta 2023 za vedno zaprlo svoja vrata, leto pred tem pa so tudi na jormaku bili zadnjič zastopani. Čeprav v skednju ne točijo več medice in ne prodajajo izdelkov iz lecta, pa se na jormaški petek še naprej sliši jazz ob vhodu na jormak. Tradicionalno bo tudi letos nastopil Stefan Thaler Jazztet. Pela bo Karin Zemljič, nastopajo še Herwig Gradischnig, Tonč Feinig, Stefan Thaler, Mario Vavti, Karlheinz Miklin. Izkupiček večera je namenjen pliberškim gasilcem.