50 let na Pliberškem jormaku: Kako je Svaveja uta osvojila jormak

Sigej Stropnik (81), je pomagal vsaj deset začetnih let, da je Svaveja uta lahko zaživela

Libuče Loibach

Bil sem pri Enotni listi, ko je bil predsednik Fric Kert. Mislil sem si, da ima libuška Trachtenkappele svojo uto, zakaj pa je mi Slovenci ne bi imeli. Naredimo našo in naši ljudje naj pridejo k nam v šotor. V libuški uti je bilo vse le nemško, čeprav nemško mnogi sami niso znali. Pomagal sem pri postavljanju šotora, plesišča, točil sem pivo, bil pristojen za vodovod v šotoru in za električni tok.